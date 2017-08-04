ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14 августа в Хакасию на обширную экскурсию по региону прибывает делегация из Чехии, в составе которой будут 33 человека – это предприниматели, представители туристического бизнеса.



С 15 по 22 августа гости из европейской страны будут знакомиться с природой и культурой Хакасии. Они посетят эколого-экскурсионные комплексы государственного природного заповедника «Хакасский» – «Оглахты» и «Скалки», музей-заповедник «Сундуки»; познакомятся с наскальной живописью тагарской археологической культуры на Боярской писанице и с местами силы – священной горой Чалпан, Барсучим логом, Сафроновским курганным комплексом и целительницей Улуг Хуртуях Тас. Также их ожидает экскурсионная программа по Хакасскому национальному музею-заповеднику (д. Казановка), где они узнают о быте и жилищах хакасов разных времен.



Помимо этого каждый день запланированы и гастрономические программы – гости республики будут узнавать Хакасию на вкус и пробовать традиционные блюда национальной кухни.



Всего делегация из Чехии будет в России 19 дней. Их путешествие начнётся с Кемеровской области, пройдёт через Хакасию и завершится в Красноярском крае.



Как говорят организаторы и разработчики маршрута для иностранных гостей туристическая компания «Discovery», главной целью делегации является знакомство именно с культурной составляющей региона – с материальным и нематериальным наследием Хакасии. Также они отмечают, что эта первая такая многочисленная группа гостей из Европы, которую принимает наша республика.