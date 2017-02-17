ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 11 по 14 февраля в рамках кампании по набору иностранных учащихся в Московский университет начальник отдела стажировок ИРЯиК МГУ В.В. Частных провёл занятия, мастер-классы и семинар для иностранных учащихся и преподавателей русского языка как иностранного города Владивостока на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и Международной лингвистической школы.

Международная лингвистическая школа (МЛШ) города Владивостока принимает детей из Южной Кореи, которые учатся по программе IB (международный бакалавриат). За 1,5 года количество детей в возрасте от 14 до 16 лет увеличилось с 3 до 26. В школе учатся и другие дети-иностранцы, чьи родители работают во Владивостоке. Школьники живут в общежитии, учатся по программе IB на английском языке и интенсивно изучают русский язык. Многие из них мечтают поступить в МГУ. На презентации В.В. Частных об МГУ присутствовали 20 южнокорейцев-родителей (некоторые из них прилетели из Южной Кореи специально на эту встречу) и все 26 детей.

Кроме того, В.В. Частных выступил с лекцией о Московском университете для всех старшеклассников школы (русских и иностранцев), а также провёл открытый урок русского языка с иностранными учащимися 10 класса МЛШ.