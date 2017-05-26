ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров назвал состоявшийся 25 мая 2017 года первый полёт вертолёта Ка-62 знаковым событием для отечественного вертолётостроения.



"Первый полёт вертолёта Ка-62 – действительно знаковое событие для отрасли. Реализация программы позволит не только обеспечить устойчивый доход АО «Вертолёты России» от продаж в период с 2018-2030 гг., но и занять к 2025 году не менее 20% доли рынка вертолётов промежуточного класса. По нашим прогнозам, продажи до 2030 года составят 365 вертолётов", - сказал Денис Мантуров.

Одновременно, по словам Министра, будет создан задел компетенций по ряду технологий, в частности, в области полимеркомпозитных технологий, и их дальнейший трансфер в смежные вертолётные программы.

«Мы продемонстрировали рынку способность вертолётостроительного Холдинга России производить новые гражданские высокотехнологичные вертолёты, соответствующие современным и перспективным потребительским требованиям», - заявил Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России также сообщил, что в настоящее время парк вертолётов с максимальным взлётным весом 6-7 т является самым современным в мире: более 95 % вертолётов этого класса находится в эксплуатации менее 20 лет.

«С учётом лётно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик вертолёта Ка-62, а также планируемых мер государственной поддержки продаж, вертолёт Ка-62 будет являться абсолютно конкурентным продуктом в классе вертолётов с максимальной взлётной массой 6-7 тонн» - сообщил Денис Манутров.

Вертолёт Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО «Камов» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» как за счёт бюджетных средств, так и средств холдинга «Вертолёты России». В соответствии с действующим государственным контрактом после завершения испытаний по программе первого полёта, на вертолёте начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и лётные испытания. Вскоре к испытательным полетам присоединяться ещё два лётных опытных образца. Положительный результат первого испытательного полёта стал возможен благодаря слаженной работе конструкторов АО «Камов» с изготовителем вертолёта – ПАО ААК «Прогресс», а также государственными научными центрами – ЛИИ им М.М. Громова, ЦАГИ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, ГосНИИАС.