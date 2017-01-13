Денис Мантуров провёл встречу с Послом Чешской Республики
13.01.2017, 18:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чехия относится к числу наиболее важных торгово-экономических европейских партнёров России. И, по словам Владимира Ремека, сотрудничество между Россией и Чехией, которое продолжается в рабочем режиме, очень ценно.
Несмотря на общее снижение объёмов взаимной торговли, по сравнению с 2015-м годом, наблюдается рост показателей экспорта металлов, жемчуга и драгоценных камней (на 82,5%), текстиля и обуви (98 %), машин и оборудования (на 15%).
"Прошлый год у нас был интенсивным, провели все бизнес мероприятия", - сказал Денис Мантуров, приветствуя гостя.
"Есть хорошие примеры, их не так много, но они свидетельствуют об общем понимании проблем. Речь идёт о некоторых частных инвестициях из Чехии в Россию для постройки предприятий", - отметил Владимир Ремек.
В частности, при участии чешских инвесторов на территории Воронежской области компания ООО "Агрострой РУС" планирует построить завод по производству и сборке комплектующих для сельхозтехники. Примером успешно работающего предприятия служат также заводы БРАНО в Нижнем Новгороде, которые специализируются на производстве автокомпонентов, тольяттинский завод БРИСК. На его базе совместно с ОАО "АВТОВАЗ" налажен выпуск автомобильных свечей зажигания.
Владимир Ремек назвал хорошим признаком практически двукратный рост обращений россиян за получением шенгенских виз в посольство Чехии за последние 4 месяца.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы подготовки очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Чешской Республикой и Российской Федерацией, которое предлагается провести 28 апреля в г.Ульяновске.
К новым российско-чешским проектам можно отнести реализуемую чешской компанией Hestego инициативу по созданию производства комплектующих (телескопических и кабинетных защит) для станков, производство компанией Trimill станков для нужд местных предприятий, на территории Ульяновской области, работу компании Jihostroj ("Югострой") по созданию производства гидравлических насосов в Республике Татарстан (ОЭЗ "Алабуга).
По линии производства автокомпонентов чешской компанией Brisk Tabor в октябре 2016 года введён в эксплуатацию завод по выпуску свечей зажигания в Самарской области (г. Тольятти)
В Ивановской области ведётся строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения в сотрудничестве с чешской строительно-инвестиционной компанией UNISTAV a.s.
В области сельскохозяйственного машиностроения на территории Воронежской области чешской компанией ООО "Агрострой РУС" ведётся строительство завода по производству и сборке комплектующих для сельхозтехники. Запуск производства запланирован на 2019 год.
Несмотря на общее снижение объёмов взаимной торговли, по сравнению с 2015-м годом, наблюдается рост показателей экспорта металлов, жемчуга и драгоценных камней (на 82,5%), текстиля и обуви (98 %), машин и оборудования (на 15%).
"Прошлый год у нас был интенсивным, провели все бизнес мероприятия", - сказал Денис Мантуров, приветствуя гостя.
"Есть хорошие примеры, их не так много, но они свидетельствуют об общем понимании проблем. Речь идёт о некоторых частных инвестициях из Чехии в Россию для постройки предприятий", - отметил Владимир Ремек.
В частности, при участии чешских инвесторов на территории Воронежской области компания ООО "Агрострой РУС" планирует построить завод по производству и сборке комплектующих для сельхозтехники. Примером успешно работающего предприятия служат также заводы БРАНО в Нижнем Новгороде, которые специализируются на производстве автокомпонентов, тольяттинский завод БРИСК. На его базе совместно с ОАО "АВТОВАЗ" налажен выпуск автомобильных свечей зажигания.
Владимир Ремек назвал хорошим признаком практически двукратный рост обращений россиян за получением шенгенских виз в посольство Чехии за последние 4 месяца.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы подготовки очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Чешской Республикой и Российской Федерацией, которое предлагается провести 28 апреля в г.Ульяновске.
К новым российско-чешским проектам можно отнести реализуемую чешской компанией Hestego инициативу по созданию производства комплектующих (телескопических и кабинетных защит) для станков, производство компанией Trimill станков для нужд местных предприятий, на территории Ульяновской области, работу компании Jihostroj ("Югострой") по созданию производства гидравлических насосов в Республике Татарстан (ОЭЗ "Алабуга).
По линии производства автокомпонентов чешской компанией Brisk Tabor в октябре 2016 года введён в эксплуатацию завод по выпуску свечей зажигания в Самарской области (г. Тольятти)
В Ивановской области ведётся строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения в сотрудничестве с чешской строительно-инвестиционной компанией UNISTAV a.s.
В области сельскохозяйственного машиностроения на территории Воронежской области чешской компанией ООО "Агрострой РУС" ведётся строительство завода по производству и сборке комплектующих для сельхозтехники. Запуск производства запланирован на 2019 год.