ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новым руководителем Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ 23 января 2017 года назначен Денис Климентьевич Пак.

Прежним местом работы Дениса Пака был Департамент развития внутренней торговли, лёгкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга РФ, где он занимал должность директора.

Бывший руководитель Департамента автопрома Алексей Володин сложил свои полномочия 20 января.