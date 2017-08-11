ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ремонтный корпус электродепо "Солнцево" построен, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.



"Также завершается возведение административно-бытового корпуса. Ведутся отделочные работы, монтируется оборудование. До конца этого года строительство планируется завершить", - сказал А. Бочкарёв.



Депо площадью 85 тыс. кв. м строится в промзоне “Солнцево” между полосой отвода железной дороги (вдоль ул. Родниковая), ул. Производственная и проездом № 740.



Оно обеспечит техническое обслуживание, ремонт и ночной отстой восьмивагонного подвижного состава Калининско-Солнцевской линии метро.



"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить основные работы по строительству участка “жёлтой” ветки от станции “Раменки” до “Рассказовки”до конца этого года", - пояснил А. Бочкарёв.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, электродепо “Солнцево” будет одним из самых крупных в столице. Здесь появятся рабочие места для 1250 человек.



В новых депо создаются не только условия для ремонта подвижного состава, но и возможности для отдыха локомотивных бригад. Это важная часть любого проекта. У людей, которые работают на сложном транспортном объекте, должна быть возможность отдохнуть и восстановить силы.



Помимо комнат отдыха, в депо предусмотрены душевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортивные залы.