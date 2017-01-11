Депутат предложил ставить на автомобили уличённых в вождении в нетрезвом виде водителей алкозамки
11.01.2017, 17:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Мосгордуме предложили обязать устанавливать алкозамки на автомобили водителей, уличённых в вождении в нетрезвом виде. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комиссии столичного парламента по безопасности, руководитель фракции "РОДИНА", лидер столичного отделения партии Андрей Шибаев.
"Одним из способов борьбы с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками перед управлением транспортным средством, может быть ведение их реестра. И как следствие, в автомобилях водителей, злоупотребивших спиртным, должно быть обязательное наличие системы так называемого алкозамка. Водитель, пойманный ранее за вождение в нетрезвом виде, прежде чем завести двигатель, должен будет пройти быстрый тест на наличие алкоголя, дунуть в специальное устройство на панели автомобиля. Но прежде, чем ввести подобные меры, необходимо провести широкое общественное обсуждение, учесть специфику отдельных трезвых регионов России и изучить мировую практику введения системы алкозамков", - сказал Шибаев.
Алкозамок - это прибор, который представляет собой алкотестер, встроенный в приборную панель автомобиля и соединённый с его электронной системой. Алкозамок препятствует запуску двигателя автомобиля в случае, если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе окажется выше нормы.
"Одним из способов борьбы с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками перед управлением транспортным средством, может быть ведение их реестра. И как следствие, в автомобилях водителей, злоупотребивших спиртным, должно быть обязательное наличие системы так называемого алкозамка. Водитель, пойманный ранее за вождение в нетрезвом виде, прежде чем завести двигатель, должен будет пройти быстрый тест на наличие алкоголя, дунуть в специальное устройство на панели автомобиля. Но прежде, чем ввести подобные меры, необходимо провести широкое общественное обсуждение, учесть специфику отдельных трезвых регионов России и изучить мировую практику введения системы алкозамков", - сказал Шибаев.
Алкозамок - это прибор, который представляет собой алкотестер, встроенный в приборную панель автомобиля и соединённый с его электронной системой. Алкозамок препятствует запуску двигателя автомобиля в случае, если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе окажется выше нормы.