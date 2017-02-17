Депутат Госдумы Пётр Толстой назвал условия возвращения РФ в ПАСЕ
17.02.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время выступления на пленарном заседании Госдумы назвал условия возвращения России в ПАСЕ. По его словам, оно заключается в изменении регламента этой организации таким образом, чтобы исключить возможность лишения права голоса любого государства, не только России.
«Это долгое дело, немедленного результата ждать не стоит. Отмечу, что глава ПАСЕ неоднократно заявлял о необходимости возвращения российских парламентариев к работе организации. Сейчас наша главная задача начать диалог с руководством ассамблеи, обозначить позицию по ключевым вопросам, постараться заручиться поддержкой членов постоянного комитета в целях добиться дальнейшего рассмотрения вопроса о регламенте. Это ещё не означает возвращения делегации в ПАСЕ. Это наша заявка на начало открытого и честного диалога о правилах функционирования этой международной структуры для того, чтобы мнения всех государств, всех народов, всех избранников были учтены. Мы настроены на равноправный диалог с нашими партнёрами не только по парламентской ассамблее, но и на любой международной площадке», - сказал Толстой.
«Давайте вспомним, что такое ПАСЕ. Это старейший европейский орган межпарламентского диалога. Там могут свободно общаться парламентарии 47 стран, поднимаются вопросы развития современного общества, проблемы международных отношений, все то, что волнует и наших избирателей. Как можно вести диалог и принимать совместные решения, если любую страну участницу в любой момент могут лишить права голоса? ПАСЕ создана для обмена мнения, а не исключения из неё стран, в случае, если позиция какой-либо делегации на устраивает представителей какой-то страны», - добавил он.
Он напомнил, что Совет Думы принял решение направить депутатов Госдумы для консультации с членами постоянного комитета парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на приглашение председателя Ассамблеи Педро Аграмунта. «В состав делегации войдут люди, имеющие большой опыт взаимодействия с ПАСЕ, это Леонид Слуцкий, Леонид Калашников, Константин Косачёв, Владимир Лукин, Илья Сумаханов», - сказал парламентарий.
«Это долгое дело, немедленного результата ждать не стоит. Отмечу, что глава ПАСЕ неоднократно заявлял о необходимости возвращения российских парламентариев к работе организации. Сейчас наша главная задача начать диалог с руководством ассамблеи, обозначить позицию по ключевым вопросам, постараться заручиться поддержкой членов постоянного комитета в целях добиться дальнейшего рассмотрения вопроса о регламенте. Это ещё не означает возвращения делегации в ПАСЕ. Это наша заявка на начало открытого и честного диалога о правилах функционирования этой международной структуры для того, чтобы мнения всех государств, всех народов, всех избранников были учтены. Мы настроены на равноправный диалог с нашими партнёрами не только по парламентской ассамблее, но и на любой международной площадке», - сказал Толстой.
«Давайте вспомним, что такое ПАСЕ. Это старейший европейский орган межпарламентского диалога. Там могут свободно общаться парламентарии 47 стран, поднимаются вопросы развития современного общества, проблемы международных отношений, все то, что волнует и наших избирателей. Как можно вести диалог и принимать совместные решения, если любую страну участницу в любой момент могут лишить права голоса? ПАСЕ создана для обмена мнения, а не исключения из неё стран, в случае, если позиция какой-либо делегации на устраивает представителей какой-то страны», - добавил он.
Он напомнил, что Совет Думы принял решение направить депутатов Госдумы для консультации с членами постоянного комитета парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на приглашение председателя Ассамблеи Педро Аграмунта. «В состав делегации войдут люди, имеющие большой опыт взаимодействия с ПАСЕ, это Леонид Слуцкий, Леонид Калашников, Константин Косачёв, Владимир Лукин, Илья Сумаханов», - сказал парламентарий.