ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Зампред Госдумы, член Исполкома РФС Игорь Лебедев дал дополнительные пояснения к своему предложению превратить борьбу футбольных фанатов в легальный вид спорта.

Столкновения фанатов остаются проблемой мирового футбола. Игорь Лебедев при этом подчеркнул, что ни пресса, ни спортивные чиновники не хотят её замечать: "Почти каждое крупное футбольное мероприятие сопровождается беспорядками. Пресса и телевидение в погоне за рейтингами начинают раскручивать эту тему, но быстро собрав сливки, забывают как об инцидентах, так и об их причинах".

Такая "слепота", указал Лебедев, вполне объяснима: никто не хочет реально заниматься сложной проблематикой запутанных взаимоотношений футбольных фанатов.

Своё предложение Зампред Госдумы охарактеризовал как первый шаг в сторону группы людей, которой небезразличен спорт, попытка начать общественную дискуссию и поиск путей решения проблемы: "С одной стороны, нужно обеспечить безопасность всех участников спортивных мероприятий – с этим никто не спорит. Но с другой стороны, нужно признать, что так называемые футбольные фанаты создают особую атмосферу на стадионах, являются самыми преданными поклонниками своих команд. Нечестно и несправедливо отгородиться от них, ведь без фанатов футбол станет пресным. Да, эти ребята не коллекционируют марки и не делают гербарии, но это означает только одно – им нужно предложить решение, которое бы устроило всех. Любое спортивное мероприятие пройдёт значительно спокойнее, если ещё до его начала фанаты (в своей основной массе здоровые и амбициозные ребята) смогут выпустить пар".