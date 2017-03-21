ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель Председателя Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции от фракции ЛДПР Дмитрий Савельев считает, что России нужен закон, который будет вырабатывать у молодого поколения граждан страны стремление к здоровому образу жизни.

Парламентарий напомнил, что забота о здоровье становится одним из приоритетных направлений российской политики.

"Я считаю, что пора задуматься о законодательном обеспечении процесса внедрения ценностей здорового образа жизни в общественное сознание", - отметил Савельев.

Парламентарий уточнил, что соответствующую задачу необходимо поставить перед представителями бизнес-сообщества, тогда предприниматели будут вместе с государством мотивировать своих сотрудников бросить вредные привычки, ориентируясь на ценности здорового образа жизни.