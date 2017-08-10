ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Парковку для велосипедов установили около здания Госдумы со стороны Георгиевского переулка. По мнению члена Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, это новшество благотворно повлияет на здоровье депутатов и служащих федерального парламента.

«Реализация данной инициативы будет способствовать улучшению физического состояния депутатов и гражданских служащих Госдумы и, как следствие, повышению их работоспособности, а также позволит снизить нагрузку на парковочную инфраструктуру», - отметил Свищев.

Парламентарий подчеркнул, что установка велопарковки около Государственной Думы стала логичным продолжением стратегии развития велосипедного спорта в Москве и ещё одним шагом к улучшению экологии мегаполиса.