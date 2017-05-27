ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве стражи порядка задержали ребёнка, читавшего на Арбате прохожим монолог из шекспировского "Гамлета". Несмотря на протесты мачехи мальчика и истерику испугавшегося ребёнка, его втолкнули в полицейскую машину и увезли в отдел, где продержали до полуночи. Зампред думского Комитета по образованию и науке от фракции ЛДПР Борис Чернышов требует провести проверку законности действий сотрудников МВД.

По мнению Бориса Чернышова, права ребёнка были серьёзно нарушены, а подобное поведение со стороны полицейских недопустимо.

"В сети Интернет уже размещено видео задержания. Там всё видно. Молодцы полицейские, задержали десятилетнего мальчика. Ребёнок получил психологическую травму, он полночи в отделе полиции просидел. Неужели людям, которые по идее, должны нас защищать и спасать от преступников, гораздо проще бороться с теми, кто слабее? Это уже становится трендом столичной полиции – задерживать детей. Ну ещё бы наручники на него надели. Похоже, стражам порядка пора проводить специальные обучающие курсы, как вести себя с несовершеннолетними", - заявил депутат Госдумы.

Борис Чернышов направит обращения в надзорные органы с требованием провести проверку законности действий силовиков в отношении мальчика. Также парламентарий намерен встретиться с юным артистом и его семьей.