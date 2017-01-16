Депутаты ГД выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киргизии
16.01.2017, 17:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С чувством скорби в России восприняли весть о крушении грузового авиалайнера вблизи столичного аэропорта Манас, повлекшим человеческие жертвы, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил телеграмму со словами соболезнования председателю парламента Киргизии Чыныбаю Турсунбекову в связи с авиакатастрофой близ аэропорта Манас.
«С чувством скорби в России восприняли весть о крушении грузового авиалайнера вблизи столичного аэропорта Манас, повлекшим человеческие жертвы», - говорится в телеграмме Володина.
От имени депутатов Госдумы спикер выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил телеграмму со словами соболезнования председателю парламента Киргизии Чыныбаю Турсунбекову в связи с авиакатастрофой близ аэропорта Манас.
«С чувством скорби в России восприняли весть о крушении грузового авиалайнера вблизи столичного аэропорта Манас, повлекшим человеческие жертвы», - говорится в телеграмме Володина.
От имени депутатов Госдумы спикер выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии.