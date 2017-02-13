Депутаты потребовали ужесточить ответственность за отказ предоставлять информацию журналистам
13.02.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Парламентарии подготовили законопроект, устанавливающий повышенную административную ответственность для должностных лиц за отказ в предоставлении информации журналисту, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации.
Авторами законопроекта стали депутаты фракции ЛДПР: заместитель Председателя Государственной Думы Игорь Лебедев, Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, заместитель Председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, представитель этого же комитета, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин и член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Сысоев.
Как указывается в пояснительной записке, для запросов редакций СМИ Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» установлен семидневный срок предоставления информации. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.
Обстоятельства и основания, исключающие возможность предоставления информации по запросам редакций средств массовой информации о деятельности органов, организаций, общественных объединений, должностных лиц, предусмотрены и в других федеральных законах. Такие случаи установлены статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. При этом уведомление об отказе или в отсрочке предоставления информации должно быть вручено представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса о предоставлении информации.
Однако на практике зачастую сроки предоставления информация затягиваются, либо под видом информации предоставляется «отписка». Нередки случаи отказа в предоставлении информации без какого-либо обоснования.
В немалой степени отказ или необоснованное затягивание сроков в предоставлении информации связаны с тем, что статьей 5.39 КоАП РФ устанавливается общая ответственность за отказ в предоставлении информации в виде сравнительно невысоких размеров штрафа для должностных лиц – от одной до трех тысяч рублей.
Авторы законопроекта предлагают ввести специальную повышенную административную ответственность для должностных лиц за отказ в предоставлении информации представителю редакции СМИ, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации в виде штрафа от двадцати пяти до тридцати тысяч рублей. Размер штрафа обусловлен тем обстоятельством, что в результате подобных правонарушений через средства массовой информации значительный круг граждан России может недополучить актуальную, общественно значимую информацию.
Законопроект вносится в Государственную Думу 13 февраля.
Авторами законопроекта стали депутаты фракции ЛДПР: заместитель Председателя Государственной Думы Игорь Лебедев, Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, заместитель Председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, представитель этого же комитета, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин и член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Сысоев.
Как указывается в пояснительной записке, для запросов редакций СМИ Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» установлен семидневный срок предоставления информации. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.
Обстоятельства и основания, исключающие возможность предоставления информации по запросам редакций средств массовой информации о деятельности органов, организаций, общественных объединений, должностных лиц, предусмотрены и в других федеральных законах. Такие случаи установлены статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. При этом уведомление об отказе или в отсрочке предоставления информации должно быть вручено представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса о предоставлении информации.
Однако на практике зачастую сроки предоставления информация затягиваются, либо под видом информации предоставляется «отписка». Нередки случаи отказа в предоставлении информации без какого-либо обоснования.
В немалой степени отказ или необоснованное затягивание сроков в предоставлении информации связаны с тем, что статьей 5.39 КоАП РФ устанавливается общая ответственность за отказ в предоставлении информации в виде сравнительно невысоких размеров штрафа для должностных лиц – от одной до трех тысяч рублей.
Авторы законопроекта предлагают ввести специальную повышенную административную ответственность для должностных лиц за отказ в предоставлении информации представителю редакции СМИ, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации в виде штрафа от двадцати пяти до тридцати тысяч рублей. Размер штрафа обусловлен тем обстоятельством, что в результате подобных правонарушений через средства массовой информации значительный круг граждан России может недополучить актуальную, общественно значимую информацию.
Законопроект вносится в Государственную Думу 13 февраля.