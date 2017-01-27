ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуму внесён законопроект, позволяющий индивидуальным предпринимателям, которые занимаются отдельными видами деятельности, не проходить государственную регистрацию.

Соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ предложили внести председатели двух комитетов Госдумы - по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Законопроект, как говорится в пояснительной записке, определит правовой статус физических лиц, оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Законодатели отмечают, что принятие закона не потребует расходов федерального бюджета, не уменьшит его доход и не потребует передачи финансовых ресурсов в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.

По мнению авторов, реализация законодательной инициативы позволит снизить уровень неформальной занятости экономически активного населения и станет правовой основой для выполнения поручения президента РФ.

Напомним, в сентябре на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин поручил «исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством».