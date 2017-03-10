ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 марта 2017 года Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий особый порядок въезда иностранных туристов в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта – Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ.

Гражданам зарубежных государств, желающим посетить эти субъекты федерации с туристическими целями, для получения виз необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена бесплатно прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки – 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента её оформления с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток.

Упрощение визового режима на Дальнем Востоке имеет большое значение для увеличения въездного турпотока, а значит и объёма несырьевого экспорта нашей страны. В рейтинге мировых экспортных отраслей туризм занимает третье место. Он формирует порядка 7% мирового экспорта в целом и почти треть мирового экспорта услуг. При этом количество международных турпоездок в мире растет в среднем на 4% в год.

Субъекты Дальневосточного федерального округа имеют удобное географическое положение для туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона и широкие возможности для развития различных видов туризма: этнографического, экологического, экстремального, культурно-познавательного, активного, оздоровительного, промышленного, сельского и событийного. Особый потенциал имеется в части развития круизов, а также технотуризма с посещением космодрома «Восточный».

«По экспертным оценкам, любое упрощение визовых формальностей увеличивает въездной турпоток на направлении на 20-30%. Введение особого порядка въезда иностранных туристов на Дальний Восток является прогрессивным шагом, который поможет повысить конкурентоспособность субъектов ДФО на мировом туристском рынке и реализовать серьёзный потенциал макрорегиона в части въездного туризма», – отмечает Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Упрощённый визовый режим поможет привлечь ещё больше инвесторов и туристов, которым теперь станет проще приезжать на Дальний Восток», – считает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.