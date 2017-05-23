ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минвостокразвития России и Минэкономразвития России совместно с другими федеральными органами власти разработают предложения по введению в ТОР специального режима осуществления контроля и надзора деятельности резидентов. Функции множества контрольно-надзорных ведомств будут переданы Корпорации развития Дальнего Востока. Такое решение поможет улучшить инвестиционный климат и условия ведения бизнеса, а также позволит снизить предпринимательские риски на территории ТОРов. Поручение об этом дано председателем Правительства России Дмитрием Медведевым по итогам совещания о предварительных результатах работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке в 2015–2017 годах.

По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушки, для улучшения инвестиционного климата необходимо делать кардинальные шаги.

"Данное решение – это следующий шаг в развитии исключительно комфортных условий по ведению бизнеса и реализации проектов на Дальнем Востоке. Вместо множества контролеров, прямо незаинтересованных в реализации инвестиционных проектов, функции по контролю будет выполнять одна структура – Корпорация по развитию Дальнего Востока. Корпорация напрямую заинтересована в том, чтобы все заявленные проекты, реализовались успешно. Это гарантия того, что она будет оказывать максимальное содействие и поддержку инвесторам. Важно, что как контролирующий орган она будет не наказывать, а стремиться решать проблему инвестора, предупреждать о возможном несоответствии, а главное - помогать ему успешно осуществлять проект", - сообщил министр Российской Федерации по развития Дальнего Востока Александр Галушка.

Уже сегодня Корпорация развития Дальнего Востока выступает в роли «одного окна» для резидентов ТОР. Так, в случае возникновения у инвестора спора с контрольными органами Корпорация развития может подать иск в защиту его интересов.

«Миссия Корпорации нами спокойно и просто сформулирована в том, что мы должны создать комфортные условия для развития бизнеса на Дальнем Востоке, и сделать их конкурентными по отношению к нашим соседям в других регионах и в первую очередь за рубежом. Для этого мы реализуем две простые цели. Мы должны добиться реализации всех заявленных инвестиционных проектов, а также построить все объекты инфраструктуры, которые им для этого необходимы», – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Как отметил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, необходимо укреплять доверие инвесторов.

«Инвестиции на Дальнем Востоке – довольно сложная тема, иначе бы мы вообще эту модель ТОР, наверное, не придумали и не предложили, потому что, скажем честно, инвестировать в Москве или в Подмосковье – это одно, а инвестировать на Дальнем Востоке – это совершенно другое», – резюмировал премьер.