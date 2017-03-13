Для рыбной промышленности уточнили нормы выхода продукции
13.03.2017, 11:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект нового сборника «Бассейновые нормы отходов потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве мороженой и кормовой продукции из рыб Дальнего Востока» и материалы его биообоснования были представлены на технической секции Учёного совета ТИНРО-Центра.
Необходимость обновления сборников каждые три года закреплена в инструкции Росрыболовства (Инструкция по нормированию расхода сырья при производстве продукции из гидробионтов, 2004 г.) Также разработка новой редакции обусловлена совершенствованием технологии переработки гидробионтов и учитывает изменения, происходящие в сырьевой базе рыболовства. Поскольку предыдущие сборники бассейновых норм были изданы в 2014 году, специалисты ТИНРО-Центра подготовили их очередную редакцию.
Вторым вопросом секции была подготовка нового сборника норм выхода ястыков и зернистой икры из лососей. Как сообщила заведующая лабораторией нормирования ТИНРО-Центра Елена Чупикова, сотрудники лаборатории проводили опытно-контрольные работы на рыбодобываюших и перерабатывающих предприятиях Дальнего Востока в период лососевых путин 2014, 2015 и 2016 гг. Также ученые использовали в работе архивные материалы и данные, собранные в ходе многолетних исследований. С 2000 года было выпущено уже пять таких сборников, в настоящее время для специалистов представляет большой интерес статистический анализ информации, накопленной за 15-летний период наблюдений, результаты также могут быть использованы для определения бассейновых норм.
Разработка норм выполнялась по методикам, утверждённым Росрыболовством. Помимо тихоокеанских лососей, объектами исследований стали такие виды как бычок дальневосточный, дальневосточная сардина (иваси), окуни, желтоперая и палтусовидная камбалы, а также минтай. Кроме того, переводные коэффициенты для производства продукции были просчитаны для икряного и неикряного минтая Охотского моря.
В ходе Учёного совета представители рыбохозяйственной науки напомнили, что нормы выхода продукции дифференцируются по районам, технологиям обработки и видам оборудования, а также по срокам добычи сырья, что особенно актуально для промысла тихоокеанских лососей.
Проекты новых сборников были согласованы Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Федеральным агентством по рыболовству. Плановые исследования по определению норм выхода продукции из объектов промысла на Дальневосточном бассейне и по разработке индивидуальных норм для предприятий будут продолжены.
Необходимость обновления сборников каждые три года закреплена в инструкции Росрыболовства (Инструкция по нормированию расхода сырья при производстве продукции из гидробионтов, 2004 г.) Также разработка новой редакции обусловлена совершенствованием технологии переработки гидробионтов и учитывает изменения, происходящие в сырьевой базе рыболовства. Поскольку предыдущие сборники бассейновых норм были изданы в 2014 году, специалисты ТИНРО-Центра подготовили их очередную редакцию.
Вторым вопросом секции была подготовка нового сборника норм выхода ястыков и зернистой икры из лососей. Как сообщила заведующая лабораторией нормирования ТИНРО-Центра Елена Чупикова, сотрудники лаборатории проводили опытно-контрольные работы на рыбодобываюших и перерабатывающих предприятиях Дальнего Востока в период лососевых путин 2014, 2015 и 2016 гг. Также ученые использовали в работе архивные материалы и данные, собранные в ходе многолетних исследований. С 2000 года было выпущено уже пять таких сборников, в настоящее время для специалистов представляет большой интерес статистический анализ информации, накопленной за 15-летний период наблюдений, результаты также могут быть использованы для определения бассейновых норм.
Разработка норм выполнялась по методикам, утверждённым Росрыболовством. Помимо тихоокеанских лососей, объектами исследований стали такие виды как бычок дальневосточный, дальневосточная сардина (иваси), окуни, желтоперая и палтусовидная камбалы, а также минтай. Кроме того, переводные коэффициенты для производства продукции были просчитаны для икряного и неикряного минтая Охотского моря.
В ходе Учёного совета представители рыбохозяйственной науки напомнили, что нормы выхода продукции дифференцируются по районам, технологиям обработки и видам оборудования, а также по срокам добычи сырья, что особенно актуально для промысла тихоокеанских лососей.
Проекты новых сборников были согласованы Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Федеральным агентством по рыболовству. Плановые исследования по определению норм выхода продукции из объектов промысла на Дальневосточном бассейне и по разработке индивидуальных норм для предприятий будут продолжены.