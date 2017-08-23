Для участников и гостей форума "Армия-2017" будут курсировать дополнительные электрички
23.08.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 25 по 27 августа в период проведения Международного военно-технического форума "Армия-2017" на Белорусском и Киевском направлениях МЖД будут курсировать дополнительные пригородные поезда, часть электропоездов проследует по продленному маршруту.
В пятницу, 25 августа, на Белорусском направлении на маршруте Москва – Кубинка-1 будут курсировать 4 дополнительных пригородных поезда. В выходные дни, 26 и 27 августа, в рейс отправятся 19 электричек, из них 4 "экспресса", которые проследуют с остановками для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах Беговая, Одинцово, Жаворонки и Голицыно. Кроме того, в эти дни продлевается маршрут 7 поездам до станций Кубинка-1 и Голицыно.
На Киевском направлении 25 августа из Москвы до станции Селятино будут дополнительно курсировать 6 пригородных электропоездов. 26 и 27 августа назначено 8 дополнительных электричек, 13 поездов отправятся по продленному маршруту на участке Апрелевка – Селятино.
В пятницу, 25 августа, на Белорусском направлении на маршруте Москва – Кубинка-1 будут курсировать 4 дополнительных пригородных поезда. В выходные дни, 26 и 27 августа, в рейс отправятся 19 электричек, из них 4 "экспресса", которые проследуют с остановками для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах Беговая, Одинцово, Жаворонки и Голицыно. Кроме того, в эти дни продлевается маршрут 7 поездам до станций Кубинка-1 и Голицыно.
На Киевском направлении 25 августа из Москвы до станции Селятино будут дополнительно курсировать 6 пригородных электропоездов. 26 и 27 августа назначено 8 дополнительных электричек, 13 поездов отправятся по продленному маршруту на участке Апрелевка – Селятино.
Источник: РЖД