Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ
05.01.2017, 09:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 января в рамках рабочей поездки в ЮФО Д.А.Медведев проведёт совещание об использовании спортивных и туристических олимпийских объектов города Сочи.
В совещании примут участие Заместитель Председателя Правительства Д.Н.Козак, Министр природных ресурсов и экологии С.Е.Донской, Министр спорта П.А.Колобков, Министр культуры В.Р.Мединский, Министр финансов А.Г.Силуанов, представители министерств и ведомств.
В соответствии с Программой постолимпийского использования олимпийских объектов предусмотрена передача 15 спортивных и 6 туристических олимпийских объектов в ведение органов исполнительной власти и организаций.
По целевому назначению используются все олимпийские спортивные объекты. Круглогодичную загрузку олимпийских спортивных объектов обеспечивают спортивные, культурно-массовые и конгрессные мероприятия международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней, тренировочные мероприятия основного и молодёжного составов сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
На базе тренировочной арены для фигурного катания и шорт-трека открыта школа по фигурному катанию на коньках имени олимпийских чемпионов Т.Волосожар и М.Транькова, на базе крытого конькобежного центра "Адлер-Арена" открыты региональная академия тенниса с двумя грунтовыми кортами и тремя кортами с твёрдым покрытием, Центр гимнастики Юлии Барсуковой и хоккейный тренировочный центр "Буллит".
Большая ледовая арена для хоккея с шайбой (ледовый дворец "Большой") стала домашней ледовой ареной для хоккейного клуба "Сочи" Континентальной хоккейной лиги.
Завершается реконструкция центрального стадиона Сочи (стадион "Фишт") на 40 тыс. мест с установкой временных трибун на 4,3 тыс. мест. В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций FIFA (три групповых, один полуфинальный), в 2018 году – матчи уровня до ? финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
В ходе подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи построено и введено в эксплуатацию 42 новых объекта размещения на 24 тыс. номеров, многие из которых функционируют под управлением ведущих мировых гостиничных сетей. Также реконструировано 28 отелей на 7,2 тыс. номеров.
Всего номерной фонд Сочи составляет 73 тыс. классифицированных номеров на 200 тыс. мест единовременного размещения.
Туристическими символами Сочи стали Олимпийский парк, гоночная трасса "Сочи-автодром", главный медиацентр фонда "Талант и успех", тематический парк "Сочи-парк" (русский Диснейленд) АО "Сочи-парк", набережная Имеретинской низменности.
Туристская инфраструктура и ресурсы Сочи позволяют эффективно развивать пляжный, горнолыжный, событийный, деловой, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, образовательный туризм.
Турпоток в 2016 году в сравнении с 2013 годом вырос на 2,6 млн человек (на 40%) – с 3,9 млн до 6,5 млн человек (2013 год: летний сезон – 2,8 млн человек, зимний сезон – 300 тыс. человек; 2016 год: летний сезон – 5,4 млн человек, зимний сезон – 1,1 млн человек). Показатель средней загрузки гостиниц с 2013 по 2016 год вырос на 20% – с 62 до 82%.
В 2014–2016 годах в Сочи проведено 549 мероприятий, в том числе 324 спортивных мероприятия, 129 культурно-массовых мероприятий и 96 конгрессов и форумов. Динамика увеличения количества туристов в Сочи говорит о том, что спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые на спортивных и туристических объектах, построенных к XXII Олимпийским зимних играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, а также постолимпийская инфраструктура обеспечивает устойчивый поток туристов.
Сочи стал всесезонным международным курортом с круглогодично функционирующей гостиничной инфраструктурой.
В совещании примут участие Заместитель Председателя Правительства Д.Н.Козак, Министр природных ресурсов и экологии С.Е.Донской, Министр спорта П.А.Колобков, Министр культуры В.Р.Мединский, Министр финансов А.Г.Силуанов, представители министерств и ведомств.
В соответствии с Программой постолимпийского использования олимпийских объектов предусмотрена передача 15 спортивных и 6 туристических олимпийских объектов в ведение органов исполнительной власти и организаций.
По целевому назначению используются все олимпийские спортивные объекты. Круглогодичную загрузку олимпийских спортивных объектов обеспечивают спортивные, культурно-массовые и конгрессные мероприятия международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней, тренировочные мероприятия основного и молодёжного составов сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
На базе тренировочной арены для фигурного катания и шорт-трека открыта школа по фигурному катанию на коньках имени олимпийских чемпионов Т.Волосожар и М.Транькова, на базе крытого конькобежного центра "Адлер-Арена" открыты региональная академия тенниса с двумя грунтовыми кортами и тремя кортами с твёрдым покрытием, Центр гимнастики Юлии Барсуковой и хоккейный тренировочный центр "Буллит".
Большая ледовая арена для хоккея с шайбой (ледовый дворец "Большой") стала домашней ледовой ареной для хоккейного клуба "Сочи" Континентальной хоккейной лиги.
Завершается реконструкция центрального стадиона Сочи (стадион "Фишт") на 40 тыс. мест с установкой временных трибун на 4,3 тыс. мест. В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций FIFA (три групповых, один полуфинальный), в 2018 году – матчи уровня до ? финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
В ходе подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи построено и введено в эксплуатацию 42 новых объекта размещения на 24 тыс. номеров, многие из которых функционируют под управлением ведущих мировых гостиничных сетей. Также реконструировано 28 отелей на 7,2 тыс. номеров.
Всего номерной фонд Сочи составляет 73 тыс. классифицированных номеров на 200 тыс. мест единовременного размещения.
Туристическими символами Сочи стали Олимпийский парк, гоночная трасса "Сочи-автодром", главный медиацентр фонда "Талант и успех", тематический парк "Сочи-парк" (русский Диснейленд) АО "Сочи-парк", набережная Имеретинской низменности.
Туристская инфраструктура и ресурсы Сочи позволяют эффективно развивать пляжный, горнолыжный, событийный, деловой, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, образовательный туризм.
Турпоток в 2016 году в сравнении с 2013 годом вырос на 2,6 млн человек (на 40%) – с 3,9 млн до 6,5 млн человек (2013 год: летний сезон – 2,8 млн человек, зимний сезон – 300 тыс. человек; 2016 год: летний сезон – 5,4 млн человек, зимний сезон – 1,1 млн человек). Показатель средней загрузки гостиниц с 2013 по 2016 год вырос на 20% – с 62 до 82%.
В 2014–2016 годах в Сочи проведено 549 мероприятий, в том числе 324 спортивных мероприятия, 129 культурно-массовых мероприятий и 96 конгрессов и форумов. Динамика увеличения количества туристов в Сочи говорит о том, что спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые на спортивных и туристических объектах, построенных к XXII Олимпийским зимних играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, а также постолимпийская инфраструктура обеспечивает устойчивый поток туристов.
Сочи стал всесезонным международным курортом с круглогодично функционирующей гостиничной инфраструктурой.