Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, направленных на соцподдержку россиян
20.01.2017, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил к 5 апреля представить в правительство предложения по вопросу об индексации зарплат работникам федеральных госучреждений. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства перечне поручений по итогам совещания по обеспечению стабильного социально-экономического развития России до 2023 года.
«Дополнительно проработать вопрос об индексации заработной платы работников федеральных государственных учреждений (за исключением категорий работников, которым повышение заработной платы осуществляется по указам президента Российской Федерации) и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения», - говорится в поручении, адресованном Минтруду, Минфину и Минэкономразвития РФ.
Также Медведев поручил по итогам первого квартала 2017 года дополнительно проработать вопрос о необходимости реализации мер по поддержке отдельных проектов в сфере занятости населения.
Кроме того, в поручении, адресованном Минобрнауки и Минфину РФ со сроком исполнения до 17 марта, говорится о необходимости «проработать вопрос о целесообразности софинансирования в 2017 году организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и представить в правительство Российской Федерации соответствующие предложения».
Напомним, в декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единых требований к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха, и подразумевающий, в том числе, возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок для организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.
Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития до 20 февраля поручено проработать вопрос дополнительного финансирования льготного кредитования аграрных предприятий для проведения весенних полевых работ, обслуживания запасов зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также докапитализации «Россельхозбанка».
«Дополнительно проработать вопрос об индексации заработной платы работников федеральных государственных учреждений (за исключением категорий работников, которым повышение заработной платы осуществляется по указам президента Российской Федерации) и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения», - говорится в поручении, адресованном Минтруду, Минфину и Минэкономразвития РФ.
Также Медведев поручил по итогам первого квартала 2017 года дополнительно проработать вопрос о необходимости реализации мер по поддержке отдельных проектов в сфере занятости населения.
Кроме того, в поручении, адресованном Минобрнауки и Минфину РФ со сроком исполнения до 17 марта, говорится о необходимости «проработать вопрос о целесообразности софинансирования в 2017 году организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и представить в правительство Российской Федерации соответствующие предложения».
Напомним, в декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единых требований к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха, и подразумевающий, в том числе, возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок для организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.
Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития до 20 февраля поручено проработать вопрос дополнительного финансирования льготного кредитования аграрных предприятий для проведения весенних полевых работ, обслуживания запасов зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также докапитализации «Россельхозбанка».