ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ обратить особое внимание на сохранение мер поддержки семей в связи с рождением детей, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации) обратить особое внимание на необходимость сохранения мер поддержки семей в связи с рождением детей", - говорится в сообщении.