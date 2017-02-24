Дмитрий Медведев примет участие в открытии III зимних Всемирных военных игр
24.02.2017, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 февраля Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр 2017 года. Председатель Правительства также посетит ситуационный центр зимних Всемирных военных игр.
- Международный совет военного спорта (Conseil International du Sport Militaire) (далее – CISM) был основан 18 февраля 1948 года в Ницце (Франция) пятью государствами: Бельгией, Данией, Францией, Люксембургом и Нидерландами.
Основной задачей CISM является установление тесных и постоянных связей между Вооружёнными Силами разных стран в области спорта и физического воспитания. Девиз CISM – «Дружба через спорт».
На сегодняшний день CISM объединяет 135 стран и является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Отличительная особенность CISM в том, что он объединяет только военных спортсменов. Вооружённые Силы СССР были приняты в члены CISM 10 мая 1991 года на 46 Генеральной Ассамблее CISM в Танзании.
Ежегодно CISM проводит чемпионаты мира как по летним, так и по зимним видам спорта на различных континентах. Летние Всемирные военные игры проводятся с 1995 года один раз в четыре года (по аналогии с Олимпийскими играми). Зимние Всемирные военные игры ранее проводились в 2010 и 2013 году.
III зимние Всемирные игры пройдут в период с 22 по 28 февраля 2017 г. на олимпийских спортивных объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи по семи видам спорта: лыжные гонки, биатлон (включая патрульную гонку), горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание, шорт – трек.
Торжественная Церемония открытия соревнований состоится 24 февраля 2017 года на арене «Ледяной куб».
Будет разыграно 44 комплекта медалей.
В соревнованиях примут участие более 400 военнослужащих-спортсменов из 26 стран: Российской Федерации, Австрии, Армения, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Ливана, Македонии, Монголии, Пакистана, Республики Корея, Сербии, Словении, Таджикистан, Турция, Финляндии, Франции и Швейцарии.
- Международный совет военного спорта (Conseil International du Sport Militaire) (далее – CISM) был основан 18 февраля 1948 года в Ницце (Франция) пятью государствами: Бельгией, Данией, Францией, Люксембургом и Нидерландами.
Основной задачей CISM является установление тесных и постоянных связей между Вооружёнными Силами разных стран в области спорта и физического воспитания. Девиз CISM – «Дружба через спорт».
На сегодняшний день CISM объединяет 135 стран и является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Отличительная особенность CISM в том, что он объединяет только военных спортсменов. Вооружённые Силы СССР были приняты в члены CISM 10 мая 1991 года на 46 Генеральной Ассамблее CISM в Танзании.
Ежегодно CISM проводит чемпионаты мира как по летним, так и по зимним видам спорта на различных континентах. Летние Всемирные военные игры проводятся с 1995 года один раз в четыре года (по аналогии с Олимпийскими играми). Зимние Всемирные военные игры ранее проводились в 2010 и 2013 году.
III зимние Всемирные игры пройдут в период с 22 по 28 февраля 2017 г. на олимпийских спортивных объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи по семи видам спорта: лыжные гонки, биатлон (включая патрульную гонку), горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание, шорт – трек.
Торжественная Церемония открытия соревнований состоится 24 февраля 2017 года на арене «Ледяной куб».
Будет разыграно 44 комплекта медалей.
В соревнованиях примут участие более 400 военнослужащих-спортсменов из 26 стран: Российской Федерации, Австрии, Армения, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Ливана, Македонии, Монголии, Пакистана, Республики Корея, Сербии, Словении, Таджикистан, Турция, Финляндии, Франции и Швейцарии.