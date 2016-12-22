ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства Дмитрий Медведев возложил цветы к гробу и почтил память дипломата.



Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, погибшим 19 декабря в Анкаре в результате теракта, состоялась в здании МИД России.



С послом также простился президент России Владимир Путин. Глава государства выразил сердечные соболезнования родственникам А.Карлова – его матери Марии Александровне, вдове Марине, сыну Геннадию, сестре Елене.