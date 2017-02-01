31 января в ходе своего визита в Киров Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провёл встречу с временно исполняющим обязанности Губернатора – Председателя Правительства Кировской области Игорем Васильевым.Встреча состоялась на новейшем предприятии в сфере оборонно-промышленного комплекса – «Кировском машиностроительном предприятии», входящем в концерн ВКО «Алмаз – Антей».– Предприятие очень важное, но это всё-таки не единственная новая точка роста для Кировской области. Что делается для развития промышленного и сельскохозяйственного потенциала области? – спросил премьер-министр.Также Дмитрий Медведев поинтересовался, что происходит в медицинском секторе региона, какие есть проблемы в сфере здравоохранения, каким образом они решаются, какие есть новые подходы для этого, а также как Кировская область реализует программу развития школьного образования, которая осуществляется по всей стране.Врио Губернатора отметил: «Вы абсолютно правы: предприятие не единственное, хотя для нас оно очень важное, здесь создано более 600 высокотехнологичных рабочих мест с достаточно высокой заработной платой. Есть ещё мультипликативный эффект, поскольку работа на таком предприятии предполагает постоянное обучение. Наши средние специальные учебные заведения, высшие учебные заведения будут в этом процессе задействованы».По словам главы региона, правительство области определило несколько точек роста: это сельское хозяйство, лесная отрасль, машиностроение и биотехнологии.– Два месяца назад в Оричевском районе было введено в строй совместное предприятие с французской компанией «Санофи» по производству противополиомиелитной вакцины «Нанолек» – современное предприятие, которое также формирует высокотехнологичные рабочие места.Также, заметил глава региона, принято решение, что форум «БиоКиров», который проходил ежегодно, будет постоянно действующей площадкой, к работе которой будут привлекаться все фармацевтические предприятия Кировской области: «А они традиционно здесь сильные, и сейчас целый ряд предприятий работает совместно с крупными иностранными производителями», – рассказал врио Губернатора.– У нас есть крупное предприятие по производству шин совместно с итальянцами – Pirelli. Оно входит в крупный концерн, и здесь очень важно отметить, что в такой сложный для наших внешнеэкономических отношений период порядка 70% продукции кировского предприятия идёт на экспорт в страны Европы, – сообщил Игорь Васильев.Врио Губернатора также проинформировал премьер-министра о развитии лесной отрасли: «Мы реализуем целый ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе появившихся в последнее время, после наведения нами в этой отрасли элементарного порядка. Мы приняли целый ряд законодательных инициатив на местном уровне, чтобы упорядочить работу площадок по подготовке и продаже древесины, заключили соглашение с Санкт-Петербургской биржей, где будет устанавливаться индикатор цены на лес».По словам И. Васильева, один из таких крупных проектов – вторая очередь Вятского фанерного комбината (совместно с АФК «Система»), другой проект – строительство нового, очень крупного фанерного комбината в посёлке Мураши. Общий объём инвестиций в эти два проекта – порядка 9 млрд рублей, и более 1,5 тыс. рабочих мест.И.В. Васильев рассказал, что Кировская область в сельском хозяйстве занимает 12-е место в стране по поголовью крупного рогатого скота, а по абсолютному надою на одну корову – пятое - шестое место в стране: «Для нас это ещё одна точка роста. Безусловно, имея такой мощный потенциал молочного животноводства, мы будем работать над созданием в Кировской области перерабатывающих производств, в том числе совместно с иностранными партнёрами».– Заступив на должность временно исполняющего обязанности главы региона, я объявил о создании прямой линии, то есть возможности общения с губернатором по электронной почте. Стало поступать очень много обращений, которые касались в том числе и медицинского обслуживания. Мы очень внимательно проанализировали ряд программ, в том числе по скорой помощи и приняли решение эти программы оптимизировать. Получили дополнительно 48 машин скорой помощи по этой программе, – сообщил Игорь Владимирович. – В этом году мы намерены провести текущий ремонт медицинских учреждений первого звена и направить на 9% больше средств на финансирование медицины без привлечения дополнительных средств, только за счёт оптимизации процессов внутри.Дмитрий Медведев на это заметил: «Надо только так это сделать, чтобы в результате этой оптимизации ничего не потерялось, потому что при оптимизационных процедурах всегда существует такой риск. Если они дают чистый выигрыш, то есть если возникают дополнительные средства, но в то же время услуги не становятся менее качественными, такая оптимизация полезна».