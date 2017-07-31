Дмитрий Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"
31.07.2017, 16:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу развития цифровой экономики в России. Об этом глава Правительства РФ заявил на совещании с вице-премьерами.
Медведев напомнил, что ранее программа обсуждалась на совещании у Президента РФ Владимира Путина, после чего была отправлена на доработку. «Цель программы – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве, в социальной деятельности и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве. Перевод экономики в цифру – вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности. Горизонт исполнения программы – 2024 год», – сказал глава правиетльства.
По словам премьер-министра, программа состоит из нескольких направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности. «В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда», - подчеркнул он.
Медведев заметил, что эта среда развивается и сейчас, однако данный процесс нужно существенно ускорить. По словам главы Правительства РФ, нужно устранить препятствия для развития цифровой инфраструктуры, обеспечить поддержку технологий «больших данных», квантовых компьютеров, новых производственных методов и искусственного интеллекта.
Медведев напомнил, что ранее программа обсуждалась на совещании у Президента РФ Владимира Путина, после чего была отправлена на доработку. «Цель программы – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве, в социальной деятельности и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве. Перевод экономики в цифру – вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности. Горизонт исполнения программы – 2024 год», – сказал глава правиетльства.
По словам премьер-министра, программа состоит из нескольких направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности. «В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда», - подчеркнул он.
Медведев заметил, что эта среда развивается и сейчас, однако данный процесс нужно существенно ускорить. По словам главы Правительства РФ, нужно устранить препятствия для развития цифровой инфраструктуры, обеспечить поддержку технологий «больших данных», квантовых компьютеров, новых производственных методов и искусственного интеллекта.
Источник: Единая Россия