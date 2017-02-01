31 января Кировскую область с рабочим визитом посетил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он осмотрел АО «Кировское машиностроительное предприятие» и провёл совещание о развитии производственных мощностей организаций оборонно-промышленного комплекса для выполнения государственной программы вооружения.

АО «Кировское машиностроительное предприятие» входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», работает с 2016 года. Производство включает механическую обработку, сварку, изготовление электрожгутов и деталей из неметаллов, нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий, сборочные и испытательные работы для изготовления серийной продукции по номенклатуре концерна.

Дмитрий Медведев побывал в цехах, осмотрел производство, отметив: «Завод абсолютно новый, современный. Здесь выпускают современные средства воздушно-космической обороны».

- Высший класс, что называется, - подчеркнул позже Дмитрий Анатольевич на встрече со специалистами предприятия. - Надеюсь, что всё, что мы запланировали, всё будет производиться и для внутреннего использования и для экспортных поставок с учётом того, что продукция вашего предприятия известна в мире. Нас за это уважают, ценят. Ну, и, конечно, это основа нашего противоракетного щита нашей страны. Не скрою, от того, насколько у вас здесь всё получится, зависит очень многое.

Премьер-министр отметил, что 70% работников предприятия имеют высшее образование, также абсолютное большинство – это молодёжь, люди в возрасте до 40 лет. «Лучше расскажите, вы давно уже здесь работаете? Как деньги платят?» - поинтересовался он. Представители предприятия сообщили, что работается хорошо. Прозвучали вопросы о перспективах отрасли, развитии высокотехнологичного станкостроения в России, подготовке кадров для новейших производств.

- Перспективы оборонно-промышленного комплекса в нашей стране очень хорошие. Говорю это как Председатель Правительства, - сказал Д. Медведев. - Мы взялись за модернизацию оборонно-промышленного комплекса (вы знаете, в какой период это было сделано) даже несмотря на то, что у нас были проблемы с деньгами, с бюджетом. Сейчас реализуется программа модернизации оборонно-промышленного комплекса параллельно с программой военно-промышленного развития нашей страны и разрабатывается новая программа, которая вступит в силу с 2018 года и будет действовать по 2025 год. Туда будут заложены все необходимые средства – наряду с программой развития вооружений. Поэтому в комплексе модернизация ОПК, создание таких прекрасных высокотехнологичных производств, как ваше, а также программа закупки вооружений дадут тот самый финансовый ресурс, который позволит нашей оборонке существовать. Лет 10–15 назад никто и представить себе не мог, что мы будем такие производства создавать и таким образом увеличим оборонный заказ и улучшим программу модернизации предприятий ОПК.

Об этом же шла речь на совещании, которое Д. Медведев провёл на заводе. В нём приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д. Рогозин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО М. Бабич, врио Губернатора Кировской области И. Васильев, руководители федеральных министерств, госкорпораций «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», а также профильных предприятий.

Обсуждались меры по развитию производств в оборонно-промышленном комплексе на ближайшую перспективу, которые также являются абсолютным приоритетом и важнейшим условием выполнения государственной программы вооружения.