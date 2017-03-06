Дмитрий Рогозин провёл первое заседание Авиационной коллегии при Правительстве России
06.03.2017, 18:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Председателя Правительства провёл первое заседание Авиационной коллегии, созданной постановлением Правительства 21 декабря 2016 года.
Открывая заседание, Дмитрий Рогозин сообщил, что на развитие авиационной промышленности в 2016 году было выделено 52 млрд рублей, в том числе на выполнение НИОКР по перспективным проектам 31,9 млрд рублей, однако этих средств недостаточно для решения поставленных задач.
"Сумма, названная мной, кажется большой лишь на первый взгляд", – сказал вице-премьер. Дмитрий Рогозин привёл в пример опыт США, где около 50% всех государственных субсидий приходится именно на авиакосмическую отрасль и в результате около 70% затрат на НИОКР (примерно 20 млрд долларов) идёт за счёт госфинансирования.
"Нам нужно продолжать создавать условия целенаправленного, поэтапного, через 10–15 лет, перехода на эксплуатацию преимущественно российских самолётов, которые должны отвечать всем современным требованиям", – подчеркнул он.
По словам вице-премьера, решение этой задачи требует преодоления сохраняющейся ведомственной разобщённости и координации усилий Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития и других ведомств по решению возникающих проблемных вопросов авиационной промышленности. Кроме того, по мнению Дмитрия Рогозина, необходимо вырабатывать меры стимулирования авиационных компаний для использования отечественных самолётов и внедрения новых механизмов поддержки российских производителей и эксплуатантов авиационной техники.
Дмитрий Рогозин привёл статистику, согласно которой Россия в значительной степени зависит от зарубежных производителей авиатехники. По его словам, в настоящее время ежегодно в России производится около 30 пассажирских самолётов. "Это в 20 раз меньше, чем производство авиационных гигантов Airbus и Boeing", – сказал Заместитель Председателя Правительства и отметил, что за последние 15 лет сложилась такая ситуация, когда потребность отечественных авиакомпаний в самолётах удовлетворяется за счёт ввоза иностранных воздушных судов. Главным образом это касается дальнемагистральных самолётов, парк которых на 80% состоит из иностранной техники. Закупки авиакомпаниями российских самолётов Ил-96-300, Ту-214, Ту-204 практически прекратились. Аналогичная ситуация сложилась и в региональных перевозках.
"При этом большинство иностранных самолётов ввозится в Россию с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, – сказал Дмитрий Рогозин. – В 2012–2014 годах сумма, которую мы заплатили по льготам иностранным авиационным производителям, составила 145 млрд рублей, кроме того, зарубежным компаниям перечисляются платежи за лизинг, техобслуживание и ремонт самолётов, сумма которых в 2015 году составила около 225 млрд рублей".
Вице-премьер констатировал, что парк гражданской авиации, сформированный главным образом из иностранных воздушных судов, не может выполнять задачи мобилизационного резерва, так как переданные в лизинг самолёты будут отозваны их владельцами, а находящиеся в собственности авиакомпаний зарубежные воздушные суда сняты с технического обслуживания. "Таким образом, остро назрел вопрос о принятии комплекса мер по прекращению установившейся практики оснащения российских авиаперевозчиков в основном иностранными самолётами и замещению их новыми разработками отечественного авиапрома", – подчеркнул он.
В 2018–2019 годах на модернизацию Ил-114-300 будет выделено 20,4 млрд рублей, на Ил-96-400М – 17,2 млрд рублей, сообщил на заседании Дмитрий Рогозин.
"Президентом России по представлению коллегии военно-промышленной комиссии России выделены средства для финансирования в 2018–2019 годах работ по модернизации региональных самолётов Ил-114-300 (20,4 млрд рублей), дальнемагистральных Ил-96-400М (17,2 млрд рублей) и двигателя нового поколения ПД-35 (7,8 млрд рублей)", – сказал он.
Открывая заседание, Дмитрий Рогозин сообщил, что на развитие авиационной промышленности в 2016 году было выделено 52 млрд рублей, в том числе на выполнение НИОКР по перспективным проектам 31,9 млрд рублей, однако этих средств недостаточно для решения поставленных задач.
"Сумма, названная мной, кажется большой лишь на первый взгляд", – сказал вице-премьер. Дмитрий Рогозин привёл в пример опыт США, где около 50% всех государственных субсидий приходится именно на авиакосмическую отрасль и в результате около 70% затрат на НИОКР (примерно 20 млрд долларов) идёт за счёт госфинансирования.
"Нам нужно продолжать создавать условия целенаправленного, поэтапного, через 10–15 лет, перехода на эксплуатацию преимущественно российских самолётов, которые должны отвечать всем современным требованиям", – подчеркнул он.
По словам вице-премьера, решение этой задачи требует преодоления сохраняющейся ведомственной разобщённости и координации усилий Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития и других ведомств по решению возникающих проблемных вопросов авиационной промышленности. Кроме того, по мнению Дмитрия Рогозина, необходимо вырабатывать меры стимулирования авиационных компаний для использования отечественных самолётов и внедрения новых механизмов поддержки российских производителей и эксплуатантов авиационной техники.
Дмитрий Рогозин привёл статистику, согласно которой Россия в значительной степени зависит от зарубежных производителей авиатехники. По его словам, в настоящее время ежегодно в России производится около 30 пассажирских самолётов. "Это в 20 раз меньше, чем производство авиационных гигантов Airbus и Boeing", – сказал Заместитель Председателя Правительства и отметил, что за последние 15 лет сложилась такая ситуация, когда потребность отечественных авиакомпаний в самолётах удовлетворяется за счёт ввоза иностранных воздушных судов. Главным образом это касается дальнемагистральных самолётов, парк которых на 80% состоит из иностранной техники. Закупки авиакомпаниями российских самолётов Ил-96-300, Ту-214, Ту-204 практически прекратились. Аналогичная ситуация сложилась и в региональных перевозках.
"При этом большинство иностранных самолётов ввозится в Россию с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, – сказал Дмитрий Рогозин. – В 2012–2014 годах сумма, которую мы заплатили по льготам иностранным авиационным производителям, составила 145 млрд рублей, кроме того, зарубежным компаниям перечисляются платежи за лизинг, техобслуживание и ремонт самолётов, сумма которых в 2015 году составила около 225 млрд рублей".
Вице-премьер констатировал, что парк гражданской авиации, сформированный главным образом из иностранных воздушных судов, не может выполнять задачи мобилизационного резерва, так как переданные в лизинг самолёты будут отозваны их владельцами, а находящиеся в собственности авиакомпаний зарубежные воздушные суда сняты с технического обслуживания. "Таким образом, остро назрел вопрос о принятии комплекса мер по прекращению установившейся практики оснащения российских авиаперевозчиков в основном иностранными самолётами и замещению их новыми разработками отечественного авиапрома", – подчеркнул он.
В 2018–2019 годах на модернизацию Ил-114-300 будет выделено 20,4 млрд рублей, на Ил-96-400М – 17,2 млрд рублей, сообщил на заседании Дмитрий Рогозин.
"Президентом России по представлению коллегии военно-промышленной комиссии России выделены средства для финансирования в 2018–2019 годах работ по модернизации региональных самолётов Ил-114-300 (20,4 млрд рублей), дальнемагистральных Ил-96-400М (17,2 млрд рублей) и двигателя нового поколения ПД-35 (7,8 млрд рублей)", – сказал он.