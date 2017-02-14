Дороги Москвы от снега убирает около 10 тыс. единиц техники
14.02.2017, 13:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Коммунальные службы в непрерывном режиме продолжают уборку улиц после ночного снегопада, сообщил пресс-секретарь заместителя Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.
«В уборке города задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники», — сказал он.
По его словам, в 23:00 понедельника колонны техники выходили на прометание дорог на всю ширину проезжей части, а также была проведена противогололёдная обработка.
«С 05:00 начались работы по механизированной и ручной уборке от снега дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров, сходов и съездов с них на проезжую часть, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы и потребительского рынка с последующей их противогололёдной обработкой», — сообщил Игорь Пергаменщик.
Утром начались также работы по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи. В настоящее время в городе продолжается непрерывный вывоз снега с дворовых территорий и дорог, а с учётом потепления идёт очистка водоприёмных решёток для пропуска талых вод.
«В городе сохраняется сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду, в связи с чем организовано дежурство бригад, которые в случае падения деревьев и рекламных конструкций своевременно удалят упавшие предметы с проезжей части», — сказал пресс-секретарь.
По данным синоптиков, во вторник в Москве будет облачно, небольшой мокрый снег, порывистый ветер, сохранятся условия для гололедицы. Температура поднимется до плюс двух градусов.
В среду также ожидается облачная погода с небольшим снегом, возможны метель и сильная гололедица. Температура опустится до минус четырёх градусов. Такая же погода сохранится в Москве и в четверг.
«В уборке города задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники», — сказал он.
По его словам, в 23:00 понедельника колонны техники выходили на прометание дорог на всю ширину проезжей части, а также была проведена противогололёдная обработка.
«С 05:00 начались работы по механизированной и ручной уборке от снега дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров, сходов и съездов с них на проезжую часть, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы и потребительского рынка с последующей их противогололёдной обработкой», — сообщил Игорь Пергаменщик.
Утром начались также работы по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи. В настоящее время в городе продолжается непрерывный вывоз снега с дворовых территорий и дорог, а с учётом потепления идёт очистка водоприёмных решёток для пропуска талых вод.
«В городе сохраняется сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду, в связи с чем организовано дежурство бригад, которые в случае падения деревьев и рекламных конструкций своевременно удалят упавшие предметы с проезжей части», — сказал пресс-секретарь.
По данным синоптиков, во вторник в Москве будет облачно, небольшой мокрый снег, порывистый ветер, сохранятся условия для гололедицы. Температура поднимется до плюс двух градусов.
В среду также ожидается облачная погода с небольшим снегом, возможны метель и сильная гололедица. Температура опустится до минус четырёх градусов. Такая же погода сохранится в Москве и в четверг.