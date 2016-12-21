Дума увеличила срок накопительной части пенсии
21.12.2016, 15:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума на заседании в среду приняла во втором и третьем чтении закон, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2017 год, он будет увеличен с 234 месяцев (19,5 года) до 240 месяцев (20 лет).
Ожидаемый период выплаты пенсии применяется для расчёта накопительной пенсии. Согласно законодательству, размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, поделённой на количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании официальных статистических данных об ожидаемой продолжительности предстоящей жизни получателей накопительной пенсии, говорится в пояснительной записке к документу.
По данным Росстата за 2015 год, продолжительность предстоящей жизни мужчин и женщин в пенсионном возрасте составила 16 лет и 25,5 года соответственно. Согласно установленной методике расчёта ожидаемого периода выплаты пенсии, он должен составить 261 месяц. При этом авторы документа отмечают, что в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год предлагается увеличивать этот период на 6 месяцев ежегодно.
Ожидаемый период выплаты пенсии применяется для расчёта накопительной пенсии. Согласно законодательству, размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, поделённой на количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании официальных статистических данных об ожидаемой продолжительности предстоящей жизни получателей накопительной пенсии, говорится в пояснительной записке к документу.
По данным Росстата за 2015 год, продолжительность предстоящей жизни мужчин и женщин в пенсионном возрасте составила 16 лет и 25,5 года соответственно. Согласно установленной методике расчёта ожидаемого периода выплаты пенсии, он должен составить 261 месяц. При этом авторы документа отмечают, что в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год предлагается увеличивать этот период на 6 месяцев ежегодно.