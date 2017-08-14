ОРЕАНДА-НОВОСТИ Основная часть работ по благоустройству территории Олимпийского комплекса «Лужники» выполнена, построено семь спортивных и две детские площадки, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.



«Олимпийский комплекс «Лужники» продолжает развиваться. Закончена реконструкция стадиона «Лужники», продолжается благоустройство всей территории. Спортивные и детские площадки наполняются жизнью, сюда приходят москвичи. Мы хотим, чтобы комплекс «Лужники» стал не только спортивным парком, но и настоящим местом отдыха горожан», - сказал С. Собянин.



Он отметил, что в «Лужниках» ведётся строительство Центра художественной гимнастики, Центра водных видов спорта и канатной дороги.



«Динамично продолжается реконструкция исторических объектов на территории олимпийского комплекса. Основная их часть будет сдана в 2018-2019 годах, но это не помешает проведению чемпионата мира по футболу. Все необходимые для проведения чемпионата объекты будут готовы до конца этого года», - подчеркнул С. Собянин.



Мэр осмотрел ход благоустройства и реконструкции комплекса и пригласил москвичей чаще проводить выходные в «Лужниках». К тому же, здесь появились места отдыха для самых маленьких посетителей - две оригинальные детские площадки.



Первая из них - «Корабль» - расположена на набережной и идеально вписана в ландшафт. Многофункциональный детский комплекс в форме корабля как будто плывет по волнам, сформированным естественным рельефом местности. Здесь разместили 24 игровых комплекса: качалки на пружине, тарзанки и др.



Вторая детская площадка - «Мультиспорт» - находится рядом с академией тенниса. Там есть песочницы для малышей и место отдыха для взрослых. Среди 23 игровых комплексов - качели, сиденья для детей, горки, комбинации для лазания, брусья, кольца, рукоходы, стойки для прыжков, гамаки, теннисный стол и др.



Кроме того, на набережной обустроено девять воркаут-площадок для молодежи и взрослых. Самая большая из них приспособлена для занятий маломобильных людей и оборудована 25 тренажерами, включая тройной каскад турников, рукоходы (в том числе адаптированные для инвалидов-колясочников), упоры, брусья, «кенгуру», вертушки, ручной велосипед и др.



Предполагается, что в «Лужниках» появится главный спортивный парк России. Процесс обновления затронет всю территорию комплекса - это 160 га.



В сентябре 2016 года завершилось благоустройство Лужнецкой набережной, основной идей которого стало перераспределение пространства в пользу пешеходов. На набережной появились вело- и беговые дорожки, дорожки для роллеров, пешеходно-прогулочная зона. Активная зона протянулась на 3 км.



На Лужнецкой набережной сформировалось и новое общественное пространство у воды.



Напомним, легендарный стадион «Лужники» пережил крупнейшую за свою историю реконструкцию. Исторический облик главного символа российского спорта сохранён. Теперь «Лужники» стали одним из лучших футбольных стадионов мира.



В 2018 году здесь пройдёт чемпионат мира по футболу. В «Лужниках» состоится 7 матчей: матч открытия, три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфинал и финал.



Реконструкция началась в 2014 году. Исторический фасад стадиона сохранили, но «начинку» заменили, залили даже новый фундамент.



Стадион «Лужники» может вместить 81 тыс. зрителей. Это на 3 тыс. больше, чем до реконструкции.



На стадионе 16 выходов-входов, что позволит зрителям в течение десяти минут покинуть арену без задержек. По периметру построили 44 каскадные лестницы.



От непогоды зрителей защитит козырек, который нарастили на 11 м. На крыше заменили поликарбонат «ржавого» цвета на молочный. Этот материал пропускает солнечные лучи и идеально подходит для стадионов с натуральным травяным покрытием.



Цвет трибун выбрали москвичи путем голосования в системе «Активный гражданин». Есть места для маломобильных людей, VIP-персон и прессы. На трибунах появилось 100 корпоративных лож повышенной комфортности или так называемых скайбоксов.



Поле - это гордость стадиона. Оно напоминает многоуровневый «пирог» из инженерных коммуникаций. Под травой - новейшие системы дренажа, подогрева и полива. Сейчас качество газона проверяют воспитанники футбольной школы молодёжи, которые мечтают попасть в сборную России.