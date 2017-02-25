ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комплекс зданий центральной станции скорой медицинской помощи в Пензе планируется в текущем году реконструировать за 212 млн рублей, для реализации проекта будет изыскана возможность оказать региону финансовую поддержку. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Пензенскую область.

"Что касается этого комплекса, 100 млн рублей регион предусмотрел, а 112 млн рублей будем искать для того, чтобы дополнить финансирование данного объекта и выйти на результат. Попробуем проект реализовать в этом году", - заявил Володин.

В Пензе проект реконструкции построек на улице Пионерской был инициирован Володиным в ходе избирательной кампании в августе 2016 года. В рамках него планируется, провести капитальный ремонт корпусов и разместить в них станции "скорой помощи", единые диспетчерские службы, контакт-центры, а также территориальный центр медицины катастроф области. Отремонтировать должны и помещения для отдыха дежурных бригад "скорой". В настоящее время проектная документация проходит госэкспертизу.

По словам спикера нижней палаты, на базе станции "скорой помощи" создадут уникальный региональный центр оказания экстренной медицинской помощи. "Есть помещения, если мы отремонтируем и наполним их соответствующим содержанием, централизуем службы, это станет шагом вперед в развитии службы скорой помощи в России", - уверен Володин.

В прошлом году при поддержке спикера Госдумы автопарк "скорой" в области обновился на 48 машин. Это позволило сократить время прибытия бригад на вызовы. В ходе этой рабочей поездки по региону Володин вновь заявил о необходимости расширения автопарка. Председатель нижней палаты отметил, что для решения проблемы функционирования экстренной службы необходимо добавить ещё 50 автомобилей "скорой".

"Это будет хорошая помощь региону, важная для жителей Пензенской области", - подытожил он.