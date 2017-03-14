"Единая Россия" поддержит темпы роста сельского хозяйства
14.03.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Субсидирование приобретения новой сельхозтехники позволяет не только стимулировать рост сельскохозяйственного производства, что особенно важно в условиях санкций, но и поддержать машиностроителей. Такое заявление сделал руководитель фракции "Единой России", вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, выступая на выездном заседании фракции Партии.
Парламентарий напомнил, что в 2017 году на субсидирование приобретения новой сельхозтехники выделяется "без малого 14 млрд рублей из резервного фонда правительства". Но при этом масштаб задач, по его словам, сегодня огромен.
"У крестьян очень много старой сельхозтехники, которой зачастую больше 10 лет. По оценкам специалистов, в ближайшие годы предстоит обновить порядка 50% всего парка", - подчеркнул Васильев.
В настоящее время успешно действует механизм льготного кредитования сельхозпроизводителей, который позволяет получать кредиты по ставке 5% годовых. На эти цели стараниями членов думской фракции "Единой России" удалось изыскать более 21 млрд рублей из средств федерального бюджета.
По словам Васильева, в прошлом году отечественное сельское хозяйство показало достойные результаты: прирост составил 4,8%. "Сегодня необходимо сделать так, чтобы темпы не снижались", - резюмировал Васильев.
Парламентарий напомнил, что в 2017 году на субсидирование приобретения новой сельхозтехники выделяется "без малого 14 млрд рублей из резервного фонда правительства". Но при этом масштаб задач, по его словам, сегодня огромен.
"У крестьян очень много старой сельхозтехники, которой зачастую больше 10 лет. По оценкам специалистов, в ближайшие годы предстоит обновить порядка 50% всего парка", - подчеркнул Васильев.
В настоящее время успешно действует механизм льготного кредитования сельхозпроизводителей, который позволяет получать кредиты по ставке 5% годовых. На эти цели стараниями членов думской фракции "Единой России" удалось изыскать более 21 млрд рублей из средств федерального бюджета.
По словам Васильева, в прошлом году отечественное сельское хозяйство показало достойные результаты: прирост составил 4,8%. "Сегодня необходимо сделать так, чтобы темпы не снижались", - резюмировал Васильев.