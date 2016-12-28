"Единая Россия" предлагает ужесточить контроль за междугородними пассажирскими перевозками
28.12.2016, 14:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В новогодние праздники спрос на междугородние пассажирские перевозки неуклонно растёт. По данному поводу член Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев направил запрос в МВД на имя начальника главного управления на транспорте МВД России, генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова с просьбой рассмотреть возможность организации и проведения на федеральных трассах и в регионах дополнительных проверок-рейдов "Уставший водитель" и "Фальшивый рейс".
"Цель рейдов - выявление фактов несоблюдения режимов рабочего времени водителей, а также обеспечение законности перевозок и безопасности пассажиров", - сказал Сураев.
Также Сураевым был направлен запрос в Ространснадзор с просьбой уточнить результаты работы над Единым реестром транспортных компаний, а также за разъяснениями, как пассажиры могут пользоваться этим реестром.
По словам парламентария, недобросовестные перевозчики пользуются повышенным спросом на перевозки и часто обходят существующее законодательство, оформляют рейсовые перевозки как заказные, ставя табличку "заказной" на лобовое стекло.
"Такие перевозчики не страхуют пассажиров на случаи аварий, не соблюдают ТК в части соблюдения труда и отдыха. Водители работают по 20 часов подряд и не несут ответственность за свою деятельность. В итоге мы видим печальные новости об авариях, пострадавшими в которых становятся десятки людей. Я считаю такую ситуацию с межрегиональными перевозками недопустимой", - отметил Сураев.
"Цель рейдов - выявление фактов несоблюдения режимов рабочего времени водителей, а также обеспечение законности перевозок и безопасности пассажиров", - сказал Сураев.
Также Сураевым был направлен запрос в Ространснадзор с просьбой уточнить результаты работы над Единым реестром транспортных компаний, а также за разъяснениями, как пассажиры могут пользоваться этим реестром.
По словам парламентария, недобросовестные перевозчики пользуются повышенным спросом на перевозки и часто обходят существующее законодательство, оформляют рейсовые перевозки как заказные, ставя табличку "заказной" на лобовое стекло.
"Такие перевозчики не страхуют пассажиров на случаи аварий, не соблюдают ТК в части соблюдения труда и отдыха. Водители работают по 20 часов подряд и не несут ответственность за свою деятельность. В итоге мы видим печальные новости об авариях, пострадавшими в которых становятся десятки людей. Я считаю такую ситуацию с межрегиональными перевозками недопустимой", - отметил Сураев.