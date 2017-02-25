ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Коми при поддержке регионального отделения "Единой России" 25 февраля воспитанники детских домов, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи стали участниками большого приключения в мир "Пиратов Карибского моря". Представление посетили более 500 детей из Сыктывкара, Корткеросского, Прилузского, Сысольского, Усть-Вымского, Княжпогостского районов

Вместе с удивительными животными: дельфинами, белым китом (белухой) и морским котиком, а также главными героями одноименного фильма: Джеком Воробьём, Дэви Джонсом, Уиллом Тернером, Гектором Барбороссой ребята отправились бороздить морские просторы.