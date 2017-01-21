ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Повышение качества жилья и коммунальных услуг напрямую связано с качеством жизни россиян, "Единая Россия" продолжит успешные проекты в этой сфере, а также реализует новые, разработанные с участием самих граждан.

Об этом в ходе работы дискуссионной площадки "Быть хозяином в собственном доме" заявил её модератор, руководитель партпроекта "Школа грамотного потребителя", первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

В первую очередь, нам необходимы грамотные и активные собственники, отметил Сидякин. "Потому что в девяностые годы, когда началась приватизация, никто не объяснял гражданам, что собственность – это не только права, но и обязанности", - отметил он.

В этой связи министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что важнейшую роль в этом плане играет проект "Единой России" "Школа грамотного потребителя" и призвал продолжить его.

Министр также добавил, что повышение качества коммунальных услуг невозможно без ремонта и модернизации инфраструктуры, на это необходимо до полутриллиона рублей в год, в связи с чем нужно активизировать привлечение частного капитала. Он также предложил развивать кредитование капремонтов домов, в том числе – энергоэффективный. Мень заявил, что государство готово выделять на это до пять млн руб госсредств на каждый объект.

Сомодератор площадки, руководитель партпроекта "Управдом", заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев сообщил, что в Госдуме "на выходе" закон о прямых договорах поставщиков коммунальных услуг с собственниками, он решит многие вопросы с коммунальными услугами.

"В 14 году, когда мы запускали программу капремонта, каждый пятый из поступающих к нам вопрос был по капремонту. В этом году – только каждый десятый, но на первое место вышло качество коммунальных услуг, требования наших жителей повышаются, необходимо это учитывать", - заявил Качкаев.

Участник дискуссии, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила депутатам добавить в законодательство норму о том, что проекты по капремонту домов, в том числе – сметы, должны быть открытой информацией и публиковаться на сайте домов.

Исполнительный директор СРО "МГУ ЖКХ" Вера Москвина отметила, что рынок ЖКХ становится более открытым благодаря инициативам Партии, в результате чего здесь останутся только те компании, "которым не стыдно смотреть в глаза жителям". Но информировать и обучать необходимо в различной форме. В связи с этим она предложила создать программу, которая в онлайн-режиме будет показывать работу управляющих компаний, например, по капитальному ремонту.