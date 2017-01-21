ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О необходимости разработки конкретной программы действий по ликвидации очередей в стационарные учреждения социального обслуживания заявила координатор проекта "Старшее поколение", вице-спикер Совета Федерации РФ Галина Карелова в своём выступлении на секции "Сбережение и приумножение народа: старшее поколение", которая прошла в рамках дискуссионной площади "Социальная политика" на XVI Съезде "Единой России".

Она поддержала выступление сенатора Елены Бибиковой, в котором отмечалось, что тема поддержки старшего поколения приобрела особое значение после заседания Госсовета в Воронеже в августе 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин отметил, что в обществе уже давно есть запрос на новую, современную политику в отношении людей старшего возраста.

"Много уже сделано, - отметила Бибикова. - Принята "Стратегия действий в интересах граждан Старшего поколения до 2025 года", утверждён "План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии". Однако больным и чувствительным вопросом остаётся поддержка ветеранов, пенсионеров, которые находятся в самой сложной жизненной ситуации, нуждаясь в постоянном уходе в стационарных условиях".

Она отметила, что определённый прогресс в решении проблемы достигнут - ремонтируются и вводятся в строй новые учреждения, сокращается очередность в дома-интернаты, но в целом проблема не решена.

По последним данным Минтруда, свыше 11 тысяч человек ожидают очередности в дома-интернаты, в т.ч. более девяти тыс. – в дома интернаты психоневрологического типа, отметила сенатор.

"Хотелось бы отметить, что по данным мониторинга, проведённого в рамках партийного проекта "Старшее поколение", в постоянном проживании в условиях стационарного обслуживания нуждаются более 20 тыс. человек (очередность свыше 300 человек зафиксирована в республике Саха (Якутия), Забайкальском крае, Приморском и Хабаровском, в Иркутской, Московской, Тамбовской, Ростовской, Самарской, Сахалинской и Челябинской областях", - сказала она.

Предложения о необходимости укрепления материально-технической базы социальных учреждений и ликвидации очередности в них звучали и на Ярославском партийном форуме и на Форуме в Санкт-Петербурге, подчеркнула Бибикова, но комплексной программы нет.