Экс-губернатор Челябинской области стал обвиняемым по делу о взятке на 26 млн руб.
20.03.2017, 20:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственный комитет России вынес постановление о привлечении экс-главы Челябинской области Михаила Юревича в качестве обвиняемого по уголовному делу о получении взятки в размере 26 млн рублей. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По её словам, также экс-главе региона инкриминируется подстрекательство к клевете.
"По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей, - сообщила представитель СК. - Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачёва, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы".
"Следователями четвёртого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Михаила Юревича по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Подстрекательство к клевете"), - сообщила Петренко. - На допросы к следователю 17 и 20 марта Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Государстве Израиль. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск".
46-летний Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 года, 15 января 2014 года президент принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из- за нарушений при подаче документов).
Коррупционный скандал в сфере здравоохранения Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Виталия Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он вместе с группой лиц получил взятку в 28 млн рублей при заключении госконтракта на закупку медоборудования. Осенью 2014 года Тесленко был осуждён за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы Челябинской области.
Тесленко признал вину и содействовал следствию, его приговорили к 7 годам и штрафу в 300 млн рублей. Позднее апелляционная инстанция уменьшила штраф до 100 млн рублей.
Между тем, 17 марта представляющий интересы бывшего губернатора юрист Игорь Трунов сообщил ТАСС, что "Юревич находится на лечении в Израиле. Как только позволит его здоровье, он прилетит и даст исчерпывающие показания по этому делу, скрываться он не собирается".
Трунов также рассказал, что следователь пообещал 20 марта предоставить документы по уголовному делу.
"По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей, - сообщила представитель СК. - Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачёва, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы".
"Следователями четвёртого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Михаила Юревича по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Подстрекательство к клевете"), - сообщила Петренко. - На допросы к следователю 17 и 20 марта Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Государстве Израиль. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск".
46-летний Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 года, 15 января 2014 года президент принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из- за нарушений при подаче документов).
Коррупционный скандал в сфере здравоохранения Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Виталия Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он вместе с группой лиц получил взятку в 28 млн рублей при заключении госконтракта на закупку медоборудования. Осенью 2014 года Тесленко был осуждён за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы Челябинской области.
Тесленко признал вину и содействовал следствию, его приговорили к 7 годам и штрафу в 300 млн рублей. Позднее апелляционная инстанция уменьшила штраф до 100 млн рублей.
Между тем, 17 марта представляющий интересы бывшего губернатора юрист Игорь Трунов сообщил ТАСС, что "Юревич находится на лечении в Израиле. Как только позволит его здоровье, он прилетит и даст исчерпывающие показания по этому делу, скрываться он не собирается".
Трунов также рассказал, что следователь пообещал 20 марта предоставить документы по уголовному делу.