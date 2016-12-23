Экспериментальная вакцина эффективно защищает от Эболы
23.12.2016, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экспериментальная вакцина от Эболы эффективно защищает от вызывающих её патогенов – самых опасных из всех известных медикам. Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на публикацию в медицинском журнале "Ланцет".
В испытаниях, проведённых в прошлом году в Гвинее, приняли участие почти 12 тысяч человек. У тех, кто был вакцинирован, – а это примерно половина участников – не было отмечено ни одного случая заражения. Во второй группе Эболу диагностировали у 23 человек.
Д-р Мари Поль Клени из ВОЗ сетует, что для многих вакцина появилась слишком поздно. "К сожалению, вакцина уже не поможет тем, кто умер во время эпидемии Эболы в Западной Африке, - сказала она. - Но эти результаты показывают, что в случае новой вспышки вируса мы уже будем вооружены".
ВОЗ вместе с правительством Гвинеи и международными партнёрами продолжает исследования, чтобы выяснить, насколько новая вакцина безопасна для детей и других групп населения, например, ВИЧ-инфицированных.
В испытаниях, проведённых в прошлом году в Гвинее, приняли участие почти 12 тысяч человек. У тех, кто был вакцинирован, – а это примерно половина участников – не было отмечено ни одного случая заражения. Во второй группе Эболу диагностировали у 23 человек.
Д-р Мари Поль Клени из ВОЗ сетует, что для многих вакцина появилась слишком поздно. "К сожалению, вакцина уже не поможет тем, кто умер во время эпидемии Эболы в Западной Африке, - сказала она. - Но эти результаты показывают, что в случае новой вспышки вируса мы уже будем вооружены".
ВОЗ вместе с правительством Гвинеи и международными партнёрами продолжает исследования, чтобы выяснить, насколько новая вакцина безопасна для детей и других групп населения, например, ВИЧ-инфицированных.