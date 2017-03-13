Эксперт ООН призвал все вовлеченные страны к сотрудничеству в расследовании убийства брата лидера Северной Кореи
13.03.2017, 22:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Необходимо провести оперативное, прозрачное и непредвзятое расследование убийства сводного брата главы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чон Нама. Об этом на заседании Совета ООН по правам человека заявил Специальный докладчик ООН Томас Охеа Кинтана.
Эксперт ООН призвал все вовлечённые страны к сотрудничеству в проведении расследования этого убийства. Напомним, что сообщения о смерти Ким Чен Нама, старшего сводного брата Ким Чен Ына, появились в мировых СМИ 14 февраля. Мужчина почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура. Его отправили в ближайшую больницу, но он скончался по дороге в машине скорой помощи. Специальный докладчик ООН заявил, что крайне обеспокоен политическим развитием событий после этого трагического случая
Говоря о ситуации с правами человека в самой КНДР, Томас Охеа Кинтана рассказал о тяжёлой гуманитарной и экономической ситуации в стране, в том числе о последствиях тайфуна "Лайонрок", от которого в целом пострадало около 600 тысяч человек. Учреждения системы ООН направили в страну гуманитарную помощь, однако нет уверенности в том, что она дошла до пострадавших.
Правозащитник выразил обеспокоенность по поводу положения граждан Северной Кореи, работающих по контракту за рубежом. Благодаря им власти в Пхеньяне получают валюту. Эти работающие на износ люди вынуждены выплачивать большую часть своей заработной платы властям. Эксперт рассказал и о ситуации в четырёх трудовых лагерях Северной Кореи, в которых в невыносимых условиях содержатся от 80 тысяч и до 120 тысяч заключённых.
Говоря о позитивных переменах, представитель ООН сообщил, что в прошлом году руководство в Пхеньяне объявило о пятилетней стратегии экономических реформ, в рамках которой появилась некоторая возможность активизировать частную экономическую деятельность в стране.
Эксперт ООН призвал все вовлечённые страны к сотрудничеству в проведении расследования этого убийства. Напомним, что сообщения о смерти Ким Чен Нама, старшего сводного брата Ким Чен Ына, появились в мировых СМИ 14 февраля. Мужчина почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура. Его отправили в ближайшую больницу, но он скончался по дороге в машине скорой помощи. Специальный докладчик ООН заявил, что крайне обеспокоен политическим развитием событий после этого трагического случая
Говоря о ситуации с правами человека в самой КНДР, Томас Охеа Кинтана рассказал о тяжёлой гуманитарной и экономической ситуации в стране, в том числе о последствиях тайфуна "Лайонрок", от которого в целом пострадало около 600 тысяч человек. Учреждения системы ООН направили в страну гуманитарную помощь, однако нет уверенности в том, что она дошла до пострадавших.
Правозащитник выразил обеспокоенность по поводу положения граждан Северной Кореи, работающих по контракту за рубежом. Благодаря им власти в Пхеньяне получают валюту. Эти работающие на износ люди вынуждены выплачивать большую часть своей заработной платы властям. Эксперт рассказал и о ситуации в четырёх трудовых лагерях Северной Кореи, в которых в невыносимых условиях содержатся от 80 тысяч и до 120 тысяч заключённых.
Говоря о позитивных переменах, представитель ООН сообщил, что в прошлом году руководство в Пхеньяне объявило о пятилетней стратегии экономических реформ, в рамках которой появилась некоторая возможность активизировать частную экономическую деятельность в стране.