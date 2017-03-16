Эксперт ООН призвала Кишинев разрешить русскоязычным молдаванам указывать отчество при регистрации детей
16.03.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Эксперт ООН Рита Ижак-Ндиайе призвала власти Республики Молдовы разрешить русскоязычным молдаванам при регистрации новорождённых указывать отчество ребёнка, отметив, что это является русской культурной традицией. Она настоятельно рекомендовала Кишинёву не допускать политизации вопроса об использовании языков в стране.
На этой неделе члены Совета ООН по правам человека обсудили доклад Специального докладчика по вопросам меньшинств Риты Ижак-Ндиайе о результатах её визита в Молдову в 2016 году. В этом документе эксперт ООН рассказала о положении национальных или этнических, религиозных и языковых меньшинств в Молдове.
Она заявила, что Молдова, со сложным этническим, религиозным и языковым составом её населения, в последние годы прилагает немало усилий, направленных на продвижение прав меньшинств. Вместе с тем, по словам правозащитника, в стране есть проблемы, связанные с притеснением цыган, а также с использованием негосударственных языков, в том числе русского.
В своём докладе Рита Ижак-Ндиайе привлекла внимание к поправкам к закону "Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы". Согласно новым поправкам, при регистрации актов гражданского состояния написание имён и фамилий допускается только на государственном языке и только латиницей, что ущемляет права носителей языков меньшинств. Так, например, поскольку некоторые буквы гагаузского алфавита произносятся по - иному, чем на государственном языке, в регистрационных документах зачастую неправильно передаётся написание гагаузских имён и фамилий. К тому же, по словам Риты Ижак-Ндиайе, русскоязычные молдаване обеспокоены тем, что в удостоверяющие личность документы больше не разрешается вносить отчество.
Эксперт ООН предупредила власти Республики Молдовы о том, что углубляющийся раскол между общинами по этническим, языковым или иным признакам, наряду с политической и финансовой нестабильностью и политизацией вопросов использования языков, представляет собой серьёзную угрозу мирному сосуществованию в молдавском обществе.
На этой неделе члены Совета ООН по правам человека обсудили доклад Специального докладчика по вопросам меньшинств Риты Ижак-Ндиайе о результатах её визита в Молдову в 2016 году. В этом документе эксперт ООН рассказала о положении национальных или этнических, религиозных и языковых меньшинств в Молдове.
Она заявила, что Молдова, со сложным этническим, религиозным и языковым составом её населения, в последние годы прилагает немало усилий, направленных на продвижение прав меньшинств. Вместе с тем, по словам правозащитника, в стране есть проблемы, связанные с притеснением цыган, а также с использованием негосударственных языков, в том числе русского.
В своём докладе Рита Ижак-Ндиайе привлекла внимание к поправкам к закону "Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы". Согласно новым поправкам, при регистрации актов гражданского состояния написание имён и фамилий допускается только на государственном языке и только латиницей, что ущемляет права носителей языков меньшинств. Так, например, поскольку некоторые буквы гагаузского алфавита произносятся по - иному, чем на государственном языке, в регистрационных документах зачастую неправильно передаётся написание гагаузских имён и фамилий. К тому же, по словам Риты Ижак-Ндиайе, русскоязычные молдаване обеспокоены тем, что в удостоверяющие личность документы больше не разрешается вносить отчество.
Эксперт ООН предупредила власти Республики Молдовы о том, что углубляющийся раскол между общинами по этническим, языковым или иным признакам, наряду с политической и финансовой нестабильностью и политизацией вопросов использования языков, представляет собой серьёзную угрозу мирному сосуществованию в молдавском обществе.