ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Конференции Международной конкурентной сети (МКС) состоялось секционное заседание «Привлечение государственных и негосударственных партнеров к соблюдению законности: пример сговора при размещении государственных заказов». С докладом об опыте Федеральной антимонопольной службы на мероприятии выступил помощник руководителя ФАС России Владимир Качалин.

В своем выступлении он остановился на составе заинтересованных сторон («стейкхолдеров»), участвующих в реализации государственного заказа. К их числу, прежде всего, относятся: государственные органы и корпорации; поставщики – как ранее действовавшие на рынке государственных закупок, так и вновь внедрившиеся на него; контролирующие и правоприменительные органы (ФАС, Счетная палата, Генеральная прокуратура, МВД, федеральные и местные власти и т.д.); некоммерческие организации, например, «Народный фронт» или «Опора России»; политические и законотворческие круги, общественность, СМИ.

Владимир Качалин отметил, что при определённых обстоятельствах и в зависимости от своих интересов перечисленные стороны могут действовать как в пользу развития конкуренции на рынке госзакупок, так и вопреки этому, что делает возможным разнонаправленное вмешательство в процесс размещения госзакупок на различных уровнях: от определения правил размещения закупок (законодатели, чиновники) до их практического выполнения (служащие ведомств, размещающих заказ, контролирующие органы, поставщики).

В этом контексте необходимо создание и поддержание условий, обеспечивающих в целом проконкурентный вектор деятельности сторон, участвующих в размещении госзаказа. Такие условия создаются посредством применения Закона о закупках (ФЗ-44), прежде всего, в результате использования электронных аукционов и торговых площадок.