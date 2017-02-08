ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начался основной этап тестовой эксплуатации российского электробуса, испытания которого проводятся на базе ГУП «Мосгортранс». В настоящее время ЛиАЗ-6274 начал курсировать по одному из центральных столичных маршрутов, трасса которого проходит сразу через несколько районов города.

«Сегодня электробус ЛиАЗ-6274 вышел на маршрут М2, который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города, на Славянской площади. Благодаря высокому пассажиропотоку на этом маршруте, мы сможем оценить работоспособность данного транспортного средства при большой нагрузке. А поскольку на все этапы испытаний отведено шесть месяцев, протестировать его удастся и при различных погодных условиях», – рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Электробус, который начал свою работу в Москве, произведён на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Он отличается высокой мобильностью и экологичностью и полностью адаптирован для проезда маломобильных граждан.