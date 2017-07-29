ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергетический комплекс Подмосковья работает в штатном режиме, несмотря на жаркую погоду на территории региона, сбоев в работе энергокомплекса не было, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

На субботу в Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности погоды из-за очень высокой температуры, ветра, грозы и дождя, а также в связи с высокой пожароопасностью.

«Сбоев нет, всё работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.