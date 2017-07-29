Энергохозяйство Московской области работает в штатном режиме в условиях жары
29.07.2017, 21:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергетический комплекс Подмосковья работает в штатном режиме, несмотря на жаркую погоду на территории региона, сбоев в работе энергокомплекса не было, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
На субботу в Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности погоды из-за очень высокой температуры, ветра, грозы и дождя, а также в связи с высокой пожароопасностью.
«Сбоев нет, всё работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Источник: Правительство Московской области