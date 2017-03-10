Эрдоган заявил о преодолении стадии нормализации отношений с Россией
10.03.2017, 18:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Москва и Анкара уже прошли стадию нормализация отношений. Такое мнение он высказал на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.
"В наших официальных заявлениях, я думаю, что мы можем отказаться от слов „нормализация отношений", потому что мы думаем, что мы уже перешли эту стадию", - сказал он.
Президент добавил, что часто обсуждает проблемы сирийского и регионального урегулирования по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.
В свою очередь Путин отметил наличие потенциала для развития отношений между странами.
"Сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог, возобновлена координация в рамках совместной группы стратегического планирования, вновь заработала смешанная межправкомиссия и форум общественности двух стран", - сказал президент России.
Отношения между Россией и Турцией резко обострились после того, как в ноябре 2016 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждала, что самолёт нарушил турецкое воздушное пространство и экипаж был предупреждён об этом. В Москве, напротив, сообщали, что самолёт летел над Сирией и предупреждений не получал. Бомбардировщик упал в сирийской провинции Латакия, один из двух пилотов был убит боевиками.
В августе 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс российскому президенту Владимиру Путину извинения за сбитый самолёт. После этого Россия и Турция начали восстанавливать отношения, в частности был снят запрет на туризм в Турции и возобновлены чартерные рейсы в этом направлении.
"В наших официальных заявлениях, я думаю, что мы можем отказаться от слов „нормализация отношений", потому что мы думаем, что мы уже перешли эту стадию", - сказал он.
Президент добавил, что часто обсуждает проблемы сирийского и регионального урегулирования по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.
В свою очередь Путин отметил наличие потенциала для развития отношений между странами.
"Сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог, возобновлена координация в рамках совместной группы стратегического планирования, вновь заработала смешанная межправкомиссия и форум общественности двух стран", - сказал президент России.
Отношения между Россией и Турцией резко обострились после того, как в ноябре 2016 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждала, что самолёт нарушил турецкое воздушное пространство и экипаж был предупреждён об этом. В Москве, напротив, сообщали, что самолёт летел над Сирией и предупреждений не получал. Бомбардировщик упал в сирийской провинции Латакия, один из двух пилотов был убит боевиками.
В августе 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс российскому президенту Владимиру Путину извинения за сбитый самолёт. После этого Россия и Турция начали восстанавливать отношения, в частности был снят запрет на туризм в Турции и возобновлены чартерные рейсы в этом направлении.