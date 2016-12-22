Ещё 29 мировых судей назначены в Крыму
22.12.2016, 15:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Крым на очередном заседании пятой сессии Госсовета Республики Крым, по итогам индивидуального депутатского голосования по каждой кандидатуре, назначены и приняли присягу ещё 29 мировых судей.
В целом, это порядка 80% назначенных на судебные участки республики судей, кандидатуры первых 50-ти были утверждены на сентябрьском и октябрьском заседаниях Госсовета Крыма.
Вместе с тем, после официального назначения, в рамках рабочего совещания, к мировым судьям с напутствием обратились Председатель Комитета Госсовета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс, председатель квалификационной Коллегии судей РК Марина Кирюхина, начальник отдела государственной службы и кадров УСД в РК Светлана Велева, начальник отдела организации деятельности аппарата мировых судей Минюста Крыма Максим Креков.
В целом, это порядка 80% назначенных на судебные участки республики судей, кандидатуры первых 50-ти были утверждены на сентябрьском и октябрьском заседаниях Госсовета Крыма.
Вместе с тем, после официального назначения, в рамках рабочего совещания, к мировым судьям с напутствием обратились Председатель Комитета Госсовета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс, председатель квалификационной Коллегии судей РК Марина Кирюхина, начальник отдела государственной службы и кадров УСД в РК Светлана Велева, начальник отдела организации деятельности аппарата мировых судей Минюста Крыма Максим Креков.