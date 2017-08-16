ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году в восстановлении запасов байкальского омуля будут задействованы все три омулевых завода, переданных в управление Росрыболовства в прошлом году. Отлов производителей и закладка икры будет осуществляться с 15 сентября по 10 ноября на Большереченском, Баргузинском и Селенгинском рыборызводных заводах Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Об этом доложил исполняющий обязанности начальника Управления аквакультуры Александр Малашенко в ходе оперативного совещания, которое провёл заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Дополнительные мощности позволят увеличить суммарный объём инкубации до 447,5 млн икринок. В 2017 году к отлову запланировано 51,2 тонны производителей байкальского омуля. В случае удачно проведённой работы в 2018 году выпуск в бассейн озера Байкал должен составить 300 млн штук личинок и 3 млн штук молоди омуля.

Осенью 2016 года инкубационные работы производились сотрудниками Главрыбвода на двух заводах – Большереченском и Баргузинском: было заложено 63,64 млн штук оплодотворённой икры, что больше, чем в 2015 году (62 млн штук).

Наращивание выпусков предусмотрено программой восстановления популяции эндемика. По данным ученых, общая биомасса омуля в водах Байкала за последние 15 лет снизилась в два раза – до 10 тыс. тонн.

В связи с рекомендациями рыбохозяйственной науки, чтобы предотвратить исчезновение популяции в 2018 году будет введён запрет на добычу байкальского омуля. Ограничения планируется ввести на три года – с 2018 года по 2020 год. Исключение будет сделано только для лова в научных целях, целях искусственного воспроизводства и рыболовства коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одновременно усилены рыбоохранные меры и постоянно увеличиваются объёмы искусственного воспроизводства байкальского омуля.