Ещё пять домов по программе капремонта будет отремонтировано в Уссурийске
07.03.2017, 10:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Уссурийске завершился капитальный ремонт крыш в пяти многоквартирных домах. Ремонт осуществлял Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.
Так, в доме на Советской, 154 выполнено переустройство плоской кровли на скатную. Площадь крыши – более 1 800 квадратных метров. Согласно нормам безопасности, чердачное помещение разделено тремя противопожарными перегородками, устроено восемь вентиляционных окон. Все деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом.
Представитель организации, обслуживающей этот дом, доволен и качеством работ, и сотрудничеством с региональным оператором.
Скатная крыша смонтирована и на Некрасова, 110. Подрядчик даёт пятилетнюю гарантию на выполненные работы. Ещё три дома отремонтированы на улице Блюхера. Здесь также смонтированы новые скатные крыши: заменены стропильные системы, уложен новый профлист вместо устаревшего шифера.
Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счёт обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.
По инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского приморцы, достигшие 70 лет, получают компенсацию расходов по оплате взноса за капремонт.
Кроме того, в мае 2016 года сельские педагоги, имеющие в собственности жилплощадь в многоквартирных домах, получили возможность компенсировать взносы на капитальный ремонт. Инициатором изменений в краевой закон о социальной поддержке льготников стал Губернатор Владимир Миклушевский. Согласно законодательству, если педагоги являются собственниками квартир, они могут рассчитывать на компенсации по капремонту в размере 100%.
Так, в доме на Советской, 154 выполнено переустройство плоской кровли на скатную. Площадь крыши – более 1 800 квадратных метров. Согласно нормам безопасности, чердачное помещение разделено тремя противопожарными перегородками, устроено восемь вентиляционных окон. Все деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом.
Представитель организации, обслуживающей этот дом, доволен и качеством работ, и сотрудничеством с региональным оператором.
Скатная крыша смонтирована и на Некрасова, 110. Подрядчик даёт пятилетнюю гарантию на выполненные работы. Ещё три дома отремонтированы на улице Блюхера. Здесь также смонтированы новые скатные крыши: заменены стропильные системы, уложен новый профлист вместо устаревшего шифера.
Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счёт обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.
По инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского приморцы, достигшие 70 лет, получают компенсацию расходов по оплате взноса за капремонт.
Кроме того, в мае 2016 года сельские педагоги, имеющие в собственности жилплощадь в многоквартирных домах, получили возможность компенсировать взносы на капитальный ремонт. Инициатором изменений в краевой закон о социальной поддержке льготников стал Губернатор Владимир Миклушевский. Согласно законодательству, если педагоги являются собственниками квартир, они могут рассчитывать на компенсации по капремонту в размере 100%.