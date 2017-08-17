ФАНО России проведет ряд мероприятий в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017"
17.08.2017, 18:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство научных организаций проведёт ряд мероприятий на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", организатором которого выступает Министерство обороны Российской Федерации.
В частности, в рамках научно-деловой программы форума ФАНО России организует:
- конференцию "Академическая наука – армии" (23 августа, конгрессно-выставочный центр "Патриот Экспо", конференц-зал B.1, время проведения: с 9:00 до 18:00);
- круглый стол "Достижения фундаментальной и прикладной науки в развитии мехатронных технологий и робототехники двойного назначения" (25 августа, конгрессно-выставочный центр "Патриот Экспо", конференц-зал D.4а, время проведения: c 9:00 до 13:00).
В мероприятиях форума примут участие представители ФАНО России, а также подведомственных ему научных институтов, крупные отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.
Планируется, что общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках превысит 300 тыс. квадратных метров. На мероприятии будут организованы динамические показы ходовых, лётных и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдёт с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка.
В частности, в рамках научно-деловой программы форума ФАНО России организует:
- конференцию "Академическая наука – армии" (23 августа, конгрессно-выставочный центр "Патриот Экспо", конференц-зал B.1, время проведения: с 9:00 до 18:00);
- круглый стол "Достижения фундаментальной и прикладной науки в развитии мехатронных технологий и робототехники двойного назначения" (25 августа, конгрессно-выставочный центр "Патриот Экспо", конференц-зал D.4а, время проведения: c 9:00 до 13:00).
В мероприятиях форума примут участие представители ФАНО России, а также подведомственных ему научных институтов, крупные отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.
Планируется, что общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках превысит 300 тыс. квадратных метров. На мероприятии будут организованы динамические показы ходовых, лётных и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдёт с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка.
Источник: ФАНО