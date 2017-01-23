ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного Суда РФ в Петербурге
23.01.2017, 19:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное государственное унитарное предприятие "Строительное объединение" Управления делами Президента Российской Федерации проводило конкурс на выполнение подрядных работ по строительству комплекса зданий и сооружений: здание Верховного Суда Российской Федерации, здание Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации , дворец танцев Б. Эйфмана, инженерно-технический блок, комплекса наружных сетей и благоустройства территории, объекта: "Строительство комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, инженерно-технического блока, жилого комплекса на 600 квартир (с паркингом) для судей и сотрудников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Дворца танцев Б. Эйфмана" по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.14.
В ФАС России поступила жалоба ПСБ "Жилстрой", при рассмотрении которой комиссия признала ее необоснованной, но выявила следующие нарушения Закона о закупках (223-ФЗ):
На сайте не была размещена проектно-сметная документация;
Были некорректно установлены допуски саморегулируемых организаций как требование к составу заявки;
Некорректно установлен порядок оценки заявок.
Антимонопольная служба признала ФГУП "Строительное объединение" нарушившим законодательство в сфере закупок и предписала аннулировать конкурс.
В ФАС России поступила жалоба ПСБ "Жилстрой", при рассмотрении которой комиссия признала ее необоснованной, но выявила следующие нарушения Закона о закупках (223-ФЗ):
На сайте не была размещена проектно-сметная документация;
Были некорректно установлены допуски саморегулируемых организаций как требование к составу заявки;
Некорректно установлен порядок оценки заявок.
Антимонопольная служба признала ФГУП "Строительное объединение" нарушившим законодательство в сфере закупок и предписала аннулировать конкурс.